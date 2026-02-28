La Corredoria busca afianzar el play-off ante un hueso duro de roer

La Corredoria afronta este domingo uno de los partidos más importantes de lo que resta de temporada. El club que porta el nombre del barrio recibe en el Díaz Vega al Centro Asturiano de Oviedo, en un duelo que enfrenta a dos de los conjuntos con mejor dinámica de la categoría. La pelota comenzará a rodar a las 12.30 horas y el equipo que consiga llevarse los tres puntos sumará muchos enteros en la lucha por las posiciones de play-off. Óscar Díaz Arce será el colegiado encargado de dirigir el encuentro.

El extraordinario rendimiento del filial del Mosconia ha descartado las opciones del resto de equipos en la pelea por el ascenso directo. Los de Grao sacan 15 puntos al segundo clasificado y continúan invictos tras 19 jornadas. Así, La Corredoria y el Centro Asturiano centran ahora su batalla en asegurar un puesto de promoción, donde será clave finalizar lo más arriba posible para contar con cruces más asequibles en las eliminatorias de ascenso.

En el partido de ida, el Centro Asturiano se llevó los tres puntos en un duelo frenético que terminó 4-3 a favor de los locales. La Corredoria confía en tomarse la revancha tras recuperar a varios futbolistas que no estuvieron disponibles en aquel choque y gracias al impulso que han dado las incorporaciones invernales. Una victoria permitiría a los de Toni Candano superar la barrera de los 40 puntos y afianzarse en los puestos de promoción. Por el contrario, una derrota pondría fin a su buena racha y reactivaría las opciones del filial de La Fresneda, que viene apretando con fuerza.