Los vecinos de La Corredoria disfrutan de pasodobles, boleros y música moderna en El Cortijo
Las puertas abren a las 17.30 horas y se mantienen abiertas con el ritmo resonando hasta las 20.00
El Cortijo se convierte en una sala de baile todos los sábados. Los vecinos, especialmente los de edades más avanzadas, de La Corredoria se reúnen en el centro social para compartir la tarde bailando música muy variada y charlando en un ambiente distendido. El Ayuntamiento de Oviedo organiza esta actividad en los diferentes barrios de la ciudad, pero tiene especial éxito en el más poblado del municipio desde sus inicios.
Las puertas abren a las 17.30 horas y se mantienen abiertas con la música resonando hasta las 20.00, en una cita que cada semana gana adeptos. Sobre la pista suena de todo: desde los pasodobles más clásicos que nunca fallan hasta rancheras, boleros, cumbias e incluso algún tema más moderno que anima a los más atrevidos. La actividad es gratuita, cuenta con aforo limitado y no requiere inscripción previa.
La iniciativa municipal se ha convertido en un punto de encuentro habitual para muchos vecinos de La Corredoria, que encuentran en el baile una forma saludable de socializar y mantenerse activos. Desde el Consistorio animan a todos los interesados a sumarse a estas tardes musicales y a participar en una propuesta que fomenta la convivencia.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma