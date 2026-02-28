Los vecinos de La Corredoria disfrutan de pasodobles, boleros y música moderna en El Cortijo

El Cortijo se convierte en una sala de baile todos los sábados. Los vecinos, especialmente los de edades más avanzadas, de La Corredoria se reúnen en el centro social para compartir la tarde bailando música muy variada y charlando en un ambiente distendido. El Ayuntamiento de Oviedo organiza esta actividad en los diferentes barrios de la ciudad, pero tiene especial éxito en el más poblado del municipio desde sus inicios.

Las puertas abren a las 17.30 horas y se mantienen abiertas con la música resonando hasta las 20.00, en una cita que cada semana gana adeptos. Sobre la pista suena de todo: desde los pasodobles más clásicos que nunca fallan hasta rancheras, boleros, cumbias e incluso algún tema más moderno que anima a los más atrevidos. La actividad es gratuita, cuenta con aforo limitado y no requiere inscripción previa.

Noticias relacionadas

La iniciativa municipal se ha convertido en un punto de encuentro habitual para muchos vecinos de La Corredoria, que encuentran en el baile una forma saludable de socializar y mantenerse activos. Desde el Consistorio animan a todos los interesados a sumarse a estas tardes musicales y a participar en una propuesta que fomenta la convivencia.