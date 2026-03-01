La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebrará el 8M con una espicha y música

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria ya lo tiene todo preparado para celebrar el Día Internacional de la Mujer en el centro social El Cortijo. El grupo, que organiza reuniones en las fechas más señaladas del calendario, siempre celebra este día por todo lo alto.

Teniendo en cuenta que el Día Internacional de la Mujer cae domingo este año, la celebración de la Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se traslada al lunes 9 de marzo, ya que se realiza en instalaciones municipales. La fiesta empezará a las 17.00 horas y calculan que terminará sobre las 20.30 horas. El grupo ya anunció el evento en redes sociales invitando a todas las personas interesadas a acercarse para compartir este día.

Durante la jornada, las asistentes podrán participar en una asamblea informativa en la que se abordarán próximos proyectos, propuestas y actividades de la asociación. Tras este encuentro, se celebrará un animado pincheo y, como broche final, habrá música y baile a cargo del dúo Brass, que pondrá ritmo a una tarde pensada para reivindicar el papel de las mujeres.