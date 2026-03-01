La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebrará el 8M con una espicha y música
La fiesta, trasladada al lunes 9 de marzo, empezará a las 17.00 horas y calculan que terminará sobre las 20.30
La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria ya lo tiene todo preparado para celebrar el Día Internacional de la Mujer en el centro social El Cortijo. El grupo, que organiza reuniones en las fechas más señaladas del calendario, siempre celebra este día por todo lo alto.
Teniendo en cuenta que el Día Internacional de la Mujer cae domingo este año, la celebración de la Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se traslada al lunes 9 de marzo, ya que se realiza en instalaciones municipales. La fiesta empezará a las 17.00 horas y calculan que terminará sobre las 20.30 horas. El grupo ya anunció el evento en redes sociales invitando a todas las personas interesadas a acercarse para compartir este día.
Durante la jornada, las asistentes podrán participar en una asamblea informativa en la que se abordarán próximos proyectos, propuestas y actividades de la asociación. Tras este encuentro, se celebrará un animado pincheo y, como broche final, habrá música y baile a cargo del dúo Brass, que pondrá ritmo a una tarde pensada para reivindicar el papel de las mujeres.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción