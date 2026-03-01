La Corredoria reclama un parking subterráneo para solucionar la falta de aparcamiento en este barrio de Oviedo

El barrio ovetense de La Corredoria vuelve a situar en el centro del debate una reivindicación histórica: la construcción de un parking subterráneo que ayude a paliar los problemas de estacionamiento que sufren a diario cientos de vecinos.

La falta de plazas de aparcamiento se ha convertido en una de las principales quejas, especialmente en horas punta y durante los fines de semana. "No hay sitio en ningún lado. Dar vueltas durante más de 20 minutos para encontrar aparcamiento se ha convertido en algo habitual", afirma Pablo Fernández Cabañas, miembro de la Asociación de Vecinos San Juan, en representación de los residentes del barrio.

El crecimiento residencial de La Corredoria en los últimos años ha intensificado la sensación de saturación. “El barrio cada vez tiene más población, pero las infraestructuras siguen siendo las mismas. El problema del aparcamiento no ha dejado de agravarse y creemos que es el momento de estudiar soluciones de fondo”, sostiene Fernández Cabañas.

Las ubicaciones

Entre las posibles ubicaciones que plantean los vecinos destacan varios puntos estratégicos del barrio. Una de las opciones es la zona de Fuente de Cuatro Caños, uno de los espacios más emblemáticos y céntricos. También se menciona la Plaza del Conceyín, cuya amplitud permitiría una actuación subterránea manteniendo el espacio público en superficie. Otra alternativa es el entorno de La Malata, que algunos residentes consideran viable por su ubicación.

Desde la Asociación de Vecinos San Juan explican que la propuesta pasaría por mantener los espacios en superficie como zonas verdes y de encuentro, situando el aparcamiento bajo tierra, con plazas tanto para residentes como de rotación.

Aunque la propuesta no es nueva, en los últimos meses ha cobrado fuerza ante la creciente dificultad para estacionar en determinadas calles del barrio. “No estamos hablando de eliminar espacios públicos, sino de compatibilizar zonas de convivencia con una infraestructura que el barrio necesita”, subraya Fernández Cabañas.