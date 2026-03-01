El cuentacuentos infantil de Ana Morán llega a la biblioteca de La Corredoria
La cita es gratuita, aunque contará con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño o niña
Los cuentos volverán a llenar de imaginación a los más pequeños del barrio en la Biblioteca de La Corredoria. El próximo viernes 6 de marzo, a las 18.00 horas, se celebrará la sesión “Cuentos de este y de otro que no era este”, que narrará la conocida intérprete infantil, Ana Morán. La actividad, organizada por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Oviedo, está pensada para el público infantil y se desarrollará en las instalaciones de la Finca de El Cortijo.
La cita es gratuita, aunque contará con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño o niña, por lo que será obligatorio realizar inscripción previa. La propuesta se está llevando a cabo en todas las bibliotecas del municipio y la acogida por parte de los más pequeños no puede ser mejor.
Desde la organización animan a los vecinos del barrio a sumarse a esta iniciativa cultural, que refuerza el papel de la lectura como punto de encuentro para las familias de La Corredoria. Las personas interesadas pueden obtener más información o reservar plaza en el teléfono 984 083 761 o en el correo electrónico de la biblioteca del barrio más poblado de la capital del Principado.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción