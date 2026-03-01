La pirámide poblacional de La Corredoria: más bebés, más escolares y menos envejecimiento

La Corredoria se consolida como el gran motor demográfico de Oviedo. El barrio no solo lidera la ciudad en número de bebés y escolares, sino que concentra un elevado porcentaje de población en edad activa y mantiene un peso de mayores sensiblemente inferior al de otras zonas consolidadas. Una estructura joven, sostenida en el tiempo, que explica tanto la presión sobre colegios e institutos como el contraste con distritos donde el envejecimiento gana terreno.

Los menores de cuatro años representan el 3,4% de la población de La Corredoria, uno de los barrios con la estructura demográfica más joven de Oviedo. Ese porcentaje se traduce en cifras concretas: 698 niños por debajo de los cuatro años, según los últimos datos del padrón facilitados por el Ayuntamiento. El volumen no solo confirma el carácter familiar del distrito, sino que lo sitúa como el barrio con mayor número absoluto de bebés de la ciudad, muy por encima de otras zonas consolidadas.

El dato contrasta con la realidad de otros barrios ovetenses inmersos en un acusado proceso de envejecimiento poblacional. En términos proporcionales, únicamente La Manjoya presenta un porcentaje de bebés superior al de La Corredoria, aunque en un contexto demográfico muy distinto, ya que su población total es muy inferior. Así, mientras en otras áreas crece el peso de los mayores, La Corredoria mantiene una base infantil sólida que refuerza su perfil como uno de los motores demográficos del municipio.

Esta dinámica de nacimientos no es reciente, sino que se viene consolidando desde hace años. El resultado es que el 12,4% de la población de La Corredoria está en edad escolar, una proporción que sitúa al barrio muy por encima del resto de la ciudad. En este apartado lidera con claridad el ranking municipal, mientras que la zona que más se aproxima, Ciudad Naranco, se queda en el 9,3%, a notable distancia.

Estas cifras, sostenidas en el tiempo, están teniendo ya consecuencias directas en el día a día del distrito. La elevada concentración de menores ha tensionado la red educativa, con problemas de plazas en los institutos y listas de espera en las escuelas infantiles, un reflejo más de que el barrio sigue creciendo más rápido que sus infraestructuras.

La Corredoria presenta también una extraordinaria concentración de población en edad activa, especialmente en la franja de 40 a 54 años. Casi un tercio de la población (32%) se concentra en apenas quince años de edad, un peso demográfico difícil de encontrar en otras zonas del municipio. En Ciudad Naranco, la primera perseguidora, este grupo supone aproximadamente el 8,7% del total y en Ventanielles ronda el 7,5%.

En el extremo opuesto de la pirámide, el peso de la población envejecida es sensiblemente menor en La Corredoria que en otros barrios, pese a tener mucha más población. Los mayores de 80 años representan en torno al 2,7% del total del barrio, mientras que en Ciudad Naranco superan el 5,8% y en Ventanielles rondan el 7,1%.