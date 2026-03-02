Los buenos resultados se instalan en La Corredoria: dos victorias ligueras y lluvia de goles en copa

Los equipos del barrio no paran de ganar. La buena dinámica que empezó hace meses la SDCR La Corredoria parece que se contagia en el Díaz Vega; ahora la Unión Deportiva Prados San Julián y el Oviedo City también acumulan dos partidos seguidos venciendo. La victoria del conjunto dirigido por Toni Candano les deja con pie y medio en los puestos de promoción, mientras que las chicas de José Manuel Martínez sumaron confianza en copa para afrontar el duelo decisivo de la semana que viene ante el Frida.

El Centro Asturiano se topó con una Corredoria muy acertada de cara a puerta. Alexander abrió la veda en el minuto doce y sumó la décima diana del curso. Quince minutos después, Giovanni anotó el segundo del equipo que porta el nombre del barrio. Cuando los visitantes intentaban recortar distancias en el segundo tiempo, Giovanni volvió a anotar para sentenciar el encuentro. Una portería más a cero para los de Toni Candano, que ya sacan nueve puntos a La Manjoya, conjunto que marca los puestos de promoción.

El City sigue con su remontada pensando en el play-off. El conjunto celeste tenía que visitar al Colegio San Ignacio, octavo clasificado, y se llevó los tres puntos con remontada incluida. Nada más empezar, el equipo local se adelantó, pero los visitantes crecieron con el paso de los minutos y ya habían remontado el partido al descanso. En la segunda mitad, Brayan anotó el tercero y, aunque el San Ignacio recortó distancias cerca del final, los tres puntos se fueron para La Corredoria.

La Unión Deportiva Prados San Julián tenía un fin de semana diferente. Aunque están plenamente centradas en conseguir la salvación en liga, la copa es una competición a la que no renuncian y lo demostraron jugando a domicilio. Las blanquinegras se impusieron por 4-5 al Fortuna de Villamayor. El partido estuvo marcado por los cambios en el marcador; Ariana anotó en el minuto 96 el gol de la victoria después de que las locales pusiesen el 4-4 en el 93. El conjunto dirigido por José Manuel Martínez tiene por delante una semana clave para conseguir la salvación: el fin de semana se enfrentan al Frida, conjunto que marca el descenso, en un duelo a “vida o muerte”.