La Corredoria convierte el judo en solidaridad para combatir el cáncer de mama

La Federación de Judo y Deportes Asociados del Principado de Asturias organizó, el pasado domingo, en el Corredoria Arena el primer Entrenamiento Solidario de la mano del departamento de Judo Mujer, una iniciativa que convirtió la instalación del barrio en un gran tatami solidario. La cita contó con la participación de alrededor de 700 judocas, entre ellos 78 representantes de la Escuela de Judo Ciudad Oviedo Club Hanami, y desde la organización destacan que la jornada fue "todo un éxito".

Los entrenamientos estuvieron dirigidos por tres judocas de amplia trayectoria: la madrileña Estrella López, la catalana Carla Ubasart y la asturiana Sara Rodríguez, que compartieron tatami y experiencia con los participantes. Desde la organización destacaron la respuesta del público y el ambiente vivido durante toda la mañana: "Queremos dar las gracias a todos por el apoyo recibido, la implicación y la gran colaboración demostrada".

El objetivo de la iniciativa fue recaudar fondos para la Asociación FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama), a la que se destinará íntegramente el dinero obtenido. "Juntos seguimos demostrando que el deporte también une, ayuda y suma por una gran causa", subrayaron los organizadores en un mensaje que compartieron por redes sociales cuando terminó la jornada.