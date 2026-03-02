Rescatan en Oviedo a un hombre de 41 años herido tras sufrir una caída en lo alto de un edificio en construcción

Un hombre de 41 años, cuyas iniciales son J. A. C., tuvo que ser rescatado en la tarde de ayer tras resultar herido en un accidente laboral ocurrido en la construcción de un bloque de viviendas en la zona de Prado de La Vega, en el barrio ovetense de La Corredoria.

Los bomberos de Oviedo, durante el rescate. / BO

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde, cuando el operario trabajaba en el piso superior de un inmueble de unas cinco alturas. Según fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el varón se encontraba subido a una escalera de apenas un metro cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. La caída, aunque desde escasa altura, le provocó una lesión de consideración en una pierna.

El trabajador quedó inmovilizado por el dolor, sin posibilidad de abandonar el edificio por su propio pie. Todo apunta a que pudo sufrir una fractura, circunstancia que obligó a activar a los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo.

Los efectivos desplazados al lugar organizaron un operativo para evacuar al herido desde la parte alta del inmueble. Para ello se valieron de un camión grúa con el que descolgaron al paciente en camilla hasta la vía pública. Una vez en el exterior, fue introducido en una ambulancia y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde quedó ingresado para ser atendido de sus lesiones.

El suceso generó expectación entre los vecinos de la zona, que siguieron las labores de rescate desde la calle mientras los equipos de emergencia trabajaban para garantizar una evacuación segura.