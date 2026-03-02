Rescatan en Oviedo a un hombre de 41 años herido tras sufrir una caída en lo alto de un edificio en construcción
El varón, que podría tener una pierna rota, tuvo que ser descolgado por un camión grúa de los bomberos de la capital asturiana tras ser inmovilizado en una camilla
Un hombre de 41 años, cuyas iniciales son J. A. C., tuvo que ser rescatado en la tarde de ayer tras resultar herido en un accidente laboral ocurrido en la construcción de un bloque de viviendas en la zona de Prado de La Vega, en el barrio ovetense de La Corredoria.
Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde, cuando el operario trabajaba en el piso superior de un inmueble de unas cinco alturas. Según fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el varón se encontraba subido a una escalera de apenas un metro cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. La caída, aunque desde escasa altura, le provocó una lesión de consideración en una pierna.
El trabajador quedó inmovilizado por el dolor, sin posibilidad de abandonar el edificio por su propio pie. Todo apunta a que pudo sufrir una fractura, circunstancia que obligó a activar a los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo.
Los efectivos desplazados al lugar organizaron un operativo para evacuar al herido desde la parte alta del inmueble. Para ello se valieron de un camión grúa con el que descolgaron al paciente en camilla hasta la vía pública. Una vez en el exterior, fue introducido en una ambulancia y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde quedó ingresado para ser atendido de sus lesiones.
El suceso generó expectación entre los vecinos de la zona, que siguieron las labores de rescate desde la calle mientras los equipos de emergencia trabajaban para garantizar una evacuación segura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores