Los vecinos critican que las obras de Luis Oliver, a la entrada de Oviedo, causan atascos en La Corredoria
Los denunciantes exigen la pronta reapertura del viejo enlace del barrio a la AS-II para aliviar el problema: "
Los trabajos necesarios para habilitar un ramal de entrada a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II), que traen consigo el corte del acceso al barrio desde la rotonda de Luis Oliver, están provocando daños colaterales. Los vecinos de La Corredoria denuncian que el «tapón» que se genera a la entrada de la ciudad está trasladando atascos a su barrio, sobre todo en horas punta. Los denunciantes afirman que muchos de los conductores usuarios de la AS-II se desvían por La Corredoria para evitar los colapsos de Luis Oliver y llegar antes a distintos puntos de Oviedo.
«Llevamos así desde que comenzaron las obras en la rotonda de entrada a Oviedo –a mediados de octubre del año pasado– y cada día hay más tráfico. Entendemos que las obras hay que hacerlas y que generan molestias, pero necesitamos que se tomen otras soluciones», explica Emilio Pérez, portavoz de la plataforma creada en La Corredoria. El colectivo exige la reapertura del antiguo enlace del barrio con la AS-II para aliviar la circulación. «Es algo muy fácil de hacer y mejoraría el tráfico del barrio una barbaridad, pero las administraciones no nos hacen caso», asegura el representante vecinal.
La reapertura del antiguo enlace con la AS-II es, precisamente, la principal reivindicación del colectivo vecinal. El acceso permanece cerrado desde septiembre de 2019, cuando se inauguró la actual conexión para mejorar la llegada al HUCA. Desde entonces, el vial no ha vuelto a utilizarse y los residentes sostienen que su puesta en servicio contribuiría a descongestionar La Corredoria y a facilitar el acceso desde núcleos próximos como Villapérez, Cuyences o Cayés.
En las últimas semanas se ha producido un movimiento administrativo relevante. La concejalía de Infraestructuras ha adjudicado por 18.089 euros la redacción de un estudio de movilidad que analizará la viabilidad técnica de reabrir el enlace. El informe evaluará el estado actual de la infraestructura y determinará si es posible su recuperación, una decisión que ha generado discrepancias entre el Consistorio y el Principado.
Doble sentido
Mientras la administración local defendía que el cierre fue una decisión autonómica, desde la consejería de Movilidad se insistía en que corresponde al Ayuntamiento solicitar formalmente la reapertura una vez justificada técnicamente. Persisten diferencias sobre las condiciones en las que podría habilitarse el vial y sobre si podría recuperar el doble sentido que reclaman los vecinos.
El malestar en La Corredoria se ha incrementado en paralelo a las obras de Luis Oliver y al cierre prolongado del paso por la calle Ernesto Winter Blanco, previsto durante al menos año y medio. Los residentes consideran que la suma de cortes y desvíos está tensionando la circulación en varios puntos del barrio y reclaman medidas provisionales para mitigar el impacto mientras se ejecutan los trabajos. También piden mayor coordinación entre administraciones y una planificación acorde al volumen de tráfico del barrio más poblado de la ciudad.
