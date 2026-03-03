El alumnado del IES La Corredoria destaca colectivamente en la Olimpiada Asturiana de Geología
El centro se llevó el premio a mejor clasificado que se estrenaba en esta edición de la competición escolar
Los alumnos del IES La Corredoria destacaron colectivamente en la décimo primera edición de la Olimpiada Asturiana de Geología. El instituto del barrio más poblado de Oviedo se llevó el premio al centro mejor clasificado, incorporado para esta edición, gracias al desempeño de los estudiantes en las diferentes pruebas planteadas por la organización de la prueba.
La Olimpiada Asturiana de Geología reunió este año a 171 estudiantes de 17 institutos de toda la región, consolidándose como uno de los eventos científicos escolares más destacados del Principado, y se celebró el pasado viernes en la Facultad de Geología de Oviedo. La organización puso en valor el alto nivel mostrado por los participantes y el aumento del interés de la juventud asturiana por las Ciencias de la Tierra.
El IES La Corredoria también obtuvo reconocimientos en el apartado individual. Las alumnas Candela Micalizzi Quevedo y Ainara García González entraron en un top diez que estuvo encabezado por Coral Garrido García, del IES Padre Feijóo de Gijón; Adrián Solís Alonso, del IES Carreño Miranda de Avilés; y Jaime Fernández Alonso, del IES César Rodríguez de Grado. Estos tres primeros clasificados representarán a Asturias en la Olimpiada Española de Geología que se celebrará próximamente en Vigo.
