Una gasolinera de La Corredoria en el podio del combustible más barato de Oviedo

Las Palmeras, la estación de servicio ubicada en la glorieta elevada de La Corredoria sobre la AS-II, se ha consolidado como uno de los puntos de venta de combustible más competitivos de Oviedo, centenares de particulares pasan por sus seis surtidores todos los días. Según los últimos precios consultados, la gasolinera del barrio se sitúa entre las tres más baratas del municipio en todos los carburantes. "Llevo viniendo aquí muchos años, me pilla de camino al trabajo y, si echas cuentas, a final de mes te ahorras algo de dinero que puedes destinar en otras cosas", aseguró Martín Castro, vecino de Oviedo.

En gasóleo A, Las Palmeras ofrece el litro a 1,477 euros, lo que la coloca en el “top tres” local. Solo presentan tarifas más bajas Ballenoil (1,339 euros) y E.S. Oil en Colloto (1,399 euros). Por detrás se sitúan estaciones como Shell (1,499 euros) y BP en Trubia (1,549 euros). La diferencia entre la opción más económica y la más cara supera los 20 céntimos por litro, una brecha que, en un depósito medio, puede traducirse en un ahorro notable para los bolsillos de los conductores.

En gasolina 98, el precio en La Corredoria es de 1,647 euros por litro, manteniéndose igualmente entre las tres tarifas más competitivas de Oviedo. Únicamente E.S. Oil (1,569 euros) mejora esa cifra, mientras que varias estaciones de Repsol la sitúan en 1,679 euros. «Cuando llenas el depósito, esos tres o cuatro céntimos por litro marcan la diferencia. Para los que usamos carburante de alto octanaje, encontrar una estación en el barrio con precios competitivos es un alivio y evita tener que desplazarse a otras zonas del concejo para ahorrar», destaca Roberto Sampedro, vecino de la zona.

Por su parte, la gasolina 95 se despacha en Las Palmeras a 1,487 euros el litro, lo que la vuelve a situar en el grupo de cabeza de los precios más bajos del municipio. Ballenoil (1,439 euros) encabeza la clasificación y E.S. Oil (1,489 euros) se mantiene en cifras similares, mientras que Shell (1,545 euros) y BP (1,549 euros) presentan importes más elevados. Los propios usuarios admiten que, cuando surge una estación con precios competitivos, "corre la voz" rápidamente en el barrio y se genera un evidente "efecto llamada" entre los conductores de La Corredoria y del conjunto de la ciudad.