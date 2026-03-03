¿Cuándo se entregarán las llaves de los huertos de La Corredoria a sus nuevos adjudicatarios?

Los huertos urbanos de La Corredoria se sortearon el pasado jueves en la Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, pero todavía quedan unas semanas hasta que sus nuevos propietarios reciban las llaves para empezar a trabajar la tierra en las parcelas que les tocaron. El pasado lunes, el Ayuntamiento de Oviedo publicó en su página web la adjudicación provisional y los primeros reservas de cada grupo de edad; no obstante, siguen intentando dinamizar los trámites para resolver la situación lo antes posible.

El proceso para la adjudicación de los huertos urbanos encara ahora una fase clave. El primer paso será la devolución de las llaves por parte de los antiguos propietarios. A continuación, los nuevos adjudicatarios deberán depositar una fianza de 50 euros, mientras el Ayuntamiento verifica que cumplen todos los requisitos exigidos y que se encuentran al corriente de pago con la Administración.

Una vez completadas estas comprobaciones, el Consistorio organizará un nuevo acto oficial de entrega de llaves, en el que además se ofrecerán explicaciones prácticas y se resolverán las dudas de los usuarios. Hasta que ese trámite quede cerrado, los huertos permanecerán en una situación de espera, sin actividad por parte de los nuevos titulares.

"Lo que queremos es que los ciudadanos puedan disponer de una parceluca, un pequeño huerto donde cultivar sus propias frutas y hortalizas. Estamos buscando más terrenos municipales para ampliar la red, pero no es sencillo porque deben cumplir una serie de requisitos. Hablamos de más de setenta huertos y, aunque el sistema no es perfecto y siempre surge alguna duda, funciona bien. Las concesiones son por tres años para dar oportunidad a más vecinos; nos encantaría que todos pudieran tener uno de forma indefinida, pero es imposible", explicó el concejal de Parques y Jardines, José Ramón Pando, al finalizar el sorteo.