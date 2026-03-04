El Principado invertirá más de 70.000 euros en reparar la cubierta de un edificio de protección pública en La Corredoria
La actuación se centrará en la zona de los trasteros, donde se habían detectado problemas de filtraciones y desgaste
La empresa Promogrado, S. L. será la encargada de ejecutar las obras de reparación de la cubierta en un edificio de viviendas de protección pública situado en la calle Colegio Hispania, números 1, 3 y 5, en el barrio ovetense de La Corredoria. La actuación, adjudicada por el Principado de Asturias, se centrará en la zona de los trasteros, donde se habían detectado problemas de filtraciones y desgaste que hacían necesaria una intervención para evitar humedades y posibles daños de mayor alcance en el inmueble.
El contrato salió a licitación con un presupuesto base de algo más de 83.600 euros (impuestos incluidos) y finalmente ha sido adjudicado por 74.452,04 euros, lo que supone una rebaja respecto al importe inicial previsto. Promogrado, empresa con sede en el municipio de Salas, presentó la oferta mejor valorada dentro del procedimiento abierto convocado por la Administración autonómica y dispondrá de un plazo de 60 días para ejecutar los trabajos.
En total, cuatro pequeñas y medianas empresas optaron a la adjudicación. Con esta intervención, el Gobierno regional busca no solo resolver los problemas actuales en la cubierta, sino también prevenir futuras incidencias relacionadas con la lluvia y la humedad, especialmente en una zona sensible como la de los trasteros. La actuación permitirá mejorar la conservación del edificio y ofrecer mayores garantías a los vecinos.
