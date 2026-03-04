Un robot, quince profesionales y nueve mostradores en La Corredoria: la historia de la farmacia más grande de Asturias

Las hermanas Sara y Eva González han transformado el negocio familiar iniciado por su madre, Lucía Santamaría, en uno de los establecimientos sanitarios de referencia a nivel regional. Lo que comenzó como una de las nuevas boticas abiertas en Oviedo a mediados de los años 2000 se ha convertido, tras varias ampliaciones y una profunda reforma, en "la farmacia más grande de Asturias". El establecimiento cuenta hoy con nueve mostradores, un equipo formado por quince profesionales y una amplia cartera de servicios que va desde la atención nutricional hasta pruebas rápidas de salud. Con una fuerte apuesta por la innovación tecnológica, la presencia en redes sociales y las iniciativas solidarias vinculadas a la investigación contra el cáncer, las hermanas González han logrado consolidar su proyecto en el barrio más poblado de la capital del Principado.

Abrió sus puertas en 2006 tras un concurso público para la creación de nuevas boticas en la ciudad promovido por la Consejería de Salud del Principado de Asturias. En aquel momento, el proyecto estaba encabezado por Lucía Santamaría, que accedió a la plaza por los méritos acumulados, con el apoyo de su marido Heli González y de su hija Sara. Su hermana Eva, recién licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela, continuó entonces al frente de la antigua farmacia familiar, situada en Sariego, mientras el nuevo negocio comenzaba a crecer en el barrio ovetense.

Con el paso de los años, la farmacia fue ganando dimensión hasta convertirse en un referente en la zona. Cuando Lucía Santamaría empezó a pensar en la jubilación, decidió reunir de nuevo a sus dos hijas en el mismo proyecto. Eva vendió la farmacia de Sariego y se incorporó al establecimiento de La Corredoria, donde lleva trabajando cerca de ocho años. “Mi madre se dio cuenta de las dimensiones que estaba alcanzando la farmacia y no quería que se quedara solo en manos de una persona”, destacó Eva.

Las dos hermanas impulsaron entonces una profunda transformación del negocio. Compraron el local contiguo, que anteriormente había sido una cafetería, y llevaron a cabo una ambiciosa reforma para ampliar las instalaciones. Para diseñarla, Eva recorrió farmacias de toda España en busca de ideas y modelos innovadores. El resultado es un establecimiento que hoy presume de ser "la farmacia más grande de Asturias", con nueve mostradores y un equipo de quince profesionales que se reparten en turnos para atender a los pacientes.

La gran reforma del local, acometida en 2021, se prolongó durante meses sin que el establecimiento cerrara ni un solo día. Durante ese tiempo, el equipo tuvo que reorganizar continuamente el espacio para poder seguir trabajando mientras avanzaban las obras. “Fue una locura total”, admite Eva al recordar aquella etapa en la que dividían el establecimiento en tres partes y se alternaban con los obreros en los espacios libres.

En términos tecnológicos, el equipo asegura estar "a la última". La farmacia cuenta con un robot que organiza y distribuye los medicamentos entre los distintos mostradores del establecimiento, un sistema similar al que se utiliza en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Además, dispone de varias pantallas repartidas por el local que alternan información publicitaria con tareas internas relacionadas con la gestión del inventario. A todo ello se suma un dispositivo pensado para quienes desean evitar las colas, que permite adquirir rápidamente productos sin receta médica y pagar directamente con tarjeta.

Eva González con las pantallas táctiles que utilizan en el establecimiento. / Irma Collín

Presencia en redes sociales y campañas solidarias

Aunque en sus inicios era algo secundario, con la incorporación de Eva al equipo la presencia en redes sociales se convirtió en una herramienta importante para mostrar la actividad del negocio y su relación con los vecinos. En sus cuentas de Facebook e Instagram compartían las iniciativas impulsadas desde la farmacia y los eventos del equipo, llegando a acumular más de tres mil seguidores. Sin embargo, a finales del año pasado las cuentas de la farmacia fueron hackeadas y el equipo tuvo que empezar de nuevo desde cero. “Nos costó mucho construir esa comunidad y ahora estamos intentando recuperarla poco a poco”, explicó Eva.

Más allá de su actividad diaria, la farmacia también destaca por su implicación en diferentes iniciativas solidarias. Durante los últimos años impulsaron varias campañas benéficas vinculadas principalmente a la investigación contra el cáncer. Una de las más destacadas se organizó durante la pandemia, cuando decidieron vender mascarillas de colores destinando parte de cada unidad a la investigación, una iniciativa que llegó a recaudar siete mil euros. A esta se sumaron otras acciones solidarias y colaboraciones con distintas asociaciones, reforzando el vínculo del establecimiento con los vecinos del barrio. Según destacan, la respuesta de los clientes siempre ha sido muy positiva, lo que les anima a seguir impulsando este tipo de iniciativas.

Sara González con el ordenador que utilizan para repartir las medicinas en los mostradores. / Irma Collín

Hoy, con un equipo consolidado y una clientela que llega incluso desde otras zonas de Oviedo o municipios cercanos como Lugones o Siero, la farmacia mira al futuro con optimismo. Las necesidades del barrio han ido cambiando con los años y ellas han tratado de adaptarse a cada etapa. “La gente valora que en su barrio haya una farmacia así”, asegura Eva, convencida de que la clave está en seguir evolucionando sin perder el trato cercano que siempre les caracterizó.