La Corredoria acoge este jueves una nueva reunión del club de oratoria Toastmasters
Durante las sesiones se combinan discursos preparados por los participantes, ejercicios de improvisación y evaluaciones constructivas
El club de oratoria Oviedo Toastmasters celebrará este jueves una nueva reunión en el Centro Social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria. El encuentro comenzará a las 19.30 horas —con convocatoria previa a las 19.15— y se prolongará hasta aproximadamente las 20.45 horas. La actividad forma parte de las sesiones que el grupo organiza cada dos semanas con el objetivo de ofrecer un espacio cercano en el que practicar hablar en público y mejorar las habilidades de comunicación.
Toastmasters es una asociación educativa internacional sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo de la oratoria y el liderazgo. Sus reuniones están abiertas a cualquier persona interesada y no requieren experiencia previa. Durante las sesiones se combinan discursos preparados por los participantes, ejercicios de improvisación y evaluaciones constructivas, dinámicas pensadas para ayudar a los asistentes a ganar confianza y soltura a la hora de expresarse ante otras personas.
Desde la organización destacan que el ambiente de las reuniones es acogedor y de apoyo, lo que facilita que quienes acuden por primera vez puedan participar sin presión. El club anima a los vecinos a acercarse para conocer de primera mano la actividad y comprobar cómo funcionan estos encuentros, concebidos como un espacio práctico para perder el miedo escénico y mejorar la comunicación personal y profesional.
