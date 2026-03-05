Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
Mafalda se muda temporalmente a La Corredoria: así será su visita al barrio

La figura de la célebre niña podrá visitarse entre el 14 y el 20 de abril en El Cortijo

Estatua de Mafalda en el Campo San Francisco

Estatua de Mafalda en el Campo San Francisco / LNE

Pelayo Méndez

La Corredoria

Mafalda abandonará el Parque San Francisco por unos días para visitar La Corredoria. El popular personaje creado por Quino protagonizará una de las paradas de la iniciativa municipal "Mafalda on Tour 2026", organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de Centros Sociales. Dentro de este programa itinerante, la figura de la célebre niña recorrerá distintos equipamientos municipales de la ciudad para acercarse a los vecinos y, en el caso del Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, podrá visitarse entre el 14 y el 20 de abril.

La figura que llegará al barrio no será, sin embargo, la estatua original que permanece habitualmente en el Parque San Francisco, uno de los puntos más fotografiados de la ciudad. Para esta gira se utilizará una réplica de la escultura, realizada hace años para un evento organizado por los centros sociales municipales. Aquella reproducción se empleó entonces para actividades culturales y ahora el Ayuntamiento ha decidido recuperarla y reutilizarla para esta nueva iniciativa.

La gira comenzó esta semana en el Centro Social de Teatinos y continuará su recorrido por otros equipamientos municipales como Otero, Ventanielles y Villa Magdalena, además del propio El Cortijo, en La Corredoria. Tras su paso por el barrio, la iniciativa seguirá por La Argañosa, San Esteban de las Cruces, Trubia y Colloto, donde concluirá el itinerario a finales de mayo, cerrando así una actividad con la que el Ayuntamiento de Oviedo pretende acercar uno de los iconos culturales más populares de la ciudad a sus distintos barrios.

