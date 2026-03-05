Mafalda se muda temporalmente a La Corredoria: así será su visita al barrio
La figura de la célebre niña podrá visitarse entre el 14 y el 20 de abril en El Cortijo
Mafalda abandonará el Parque San Francisco por unos días para visitar La Corredoria. El popular personaje creado por Quino protagonizará una de las paradas de la iniciativa municipal "Mafalda on Tour 2026", organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de Centros Sociales. Dentro de este programa itinerante, la figura de la célebre niña recorrerá distintos equipamientos municipales de la ciudad para acercarse a los vecinos y, en el caso del Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, podrá visitarse entre el 14 y el 20 de abril.
La figura que llegará al barrio no será, sin embargo, la estatua original que permanece habitualmente en el Parque San Francisco, uno de los puntos más fotografiados de la ciudad. Para esta gira se utilizará una réplica de la escultura, realizada hace años para un evento organizado por los centros sociales municipales. Aquella reproducción se empleó entonces para actividades culturales y ahora el Ayuntamiento ha decidido recuperarla y reutilizarla para esta nueva iniciativa.
La gira comenzó esta semana en el Centro Social de Teatinos y continuará su recorrido por otros equipamientos municipales como Otero, Ventanielles y Villa Magdalena, además del propio El Cortijo, en La Corredoria. Tras su paso por el barrio, la iniciativa seguirá por La Argañosa, San Esteban de las Cruces, Trubia y Colloto, donde concluirá el itinerario a finales de mayo, cerrando así una actividad con la que el Ayuntamiento de Oviedo pretende acercar uno de los iconos culturales más populares de la ciudad a sus distintos barrios.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia