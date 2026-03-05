El PP de Oviedo nombra a Pablo Cabañas responsable del partido en La Corredoria
"Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión y con el compromiso de trabajar por nuestro partido, por el barrio y por todos los vecinos", aseguró
Corredoria durante la primera Junta Local presidida por Mario Arias tras su reciente elección al frente de la organización local. En la reunión, Arias presentó al equipo que le acompañará en esta nueva etapa del partido en la ciudad y anunció varios nombramientos dentro de la estructura territorial, entre ellos el de Cabañas para reforzar la presencia y la actividad del PP en La Corredoria. "Vamos a poner a punto el partido para que Alfredo Canteli esté orgulloso de nosotros y sigamos siendo el partido mayoritario de Oviedo", destacó el presidente de los populares.
Pablo Cabañas agradeció el nombramiento en un mensaje que compartió a través de sus redes sociales este jueves. "Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión y con el compromiso de trabajar por nuestro partido, por el barrio y por todos los vecinos. Ofrezco compromiso, lealtad y respeto para lograr una nueva mayoría absoluta de Alfredo Canteli y para impulsar el cambio que Asturias necesita con nuestro presidente Álvaro Queipo", explicó.
Además del nombramiento estrechamente relacionado con el barrio, también se dio a conocer que el autónomo Gonzalo García González de Lena, la gerente sanitaria Vanesa Álvarez y el comercial Luismi Fernández Berandón se incorporan al equipo como vicesecretarios de Participación y Sociedad Civil, Políticas Sociales y Calidad de Vida y Formación y Talento, respectivamente.
La diputada regional Sandra Camino llevará el área de Impulso Económico y Sectores Productivos y el coordinador del grupo parlamentario David Mérida dirigirá la parte de Análisis, Propuestas y Argumentario. Además, ya se había anunciado previamente que el secretario general de la formación será el exedil Gerardo Antuña.
