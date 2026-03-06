El Ayuntamiento ofrece un curso gratuito de tratamiento de textos en el telecentro de La Corredoria

El Telecentro de La Corredoria mantiene abiertas las inscripciones para participar en un curso básico de tratamiento de textos dentro del Proyecto de Competencias Digitales Transversales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para mejorar las habilidades tecnológicas de la ciudadanía. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su solicitud presencialmente en el propio centro donde se desarrollará la actividad.

El curso, que se impartirá del 9 al 13 de marzo en modalidad mensual, está orientado especialmente a quienes desean adquirir o reforzar conocimientos básicos en el uso del ordenador para tareas cotidianas. Durante las sesiones, los participantes aprenderán a manejar un programa de tratamiento de textos desde cero: crear documentos, escribir y dar formato a textos, utilizar diferentes tipos de letra, organizar párrafos, insertar listas o ajustar la presentación de un documento para imprimirlo o guardarlo correctamente.

La iniciativa forma parte del programa municipal para reducir la brecha digital y acercar las herramientas tecnológicas a todos los vecinos. Con propuestas como esta, el Ayuntamiento busca facilitar competencias útiles tanto en el ámbito personal como en el laboral.