El Club Deportivo Rítmica La Corredoria refuerza su equipo con una subcampeona de Europa para competir en Valencia

Las gimnastas del Club Deportivo Rítmica La Corredoria ya tienen las maletas hechas para poner rumbo a Valencia. El conjunto ovetense afronta este fin de semana la primera fase de la Liga Iberdrola, la competición más importante de la gimnasia rítmica a nivel nacional, en la que milita en Primera División junto a los mejores clubes del país. Será el primer gran test de la temporada para el equipo asturiano, que buscará empezar con buen pie en una liga que reúne a la élite de este deporte en España.

Para esta primera fase, el reglamento de la competición permite a los clubes realizar un fichaje de nivel nacional que refuerce al equipo. En el caso del Club Deportivo Rítmica La Corredoria, el conjunto estará formado por las gimnastas Itziar Ordóñez, Alba Rueda y Candela Turrado. A ellas se suma para esta cita la incorporación de Claudia Mariño, internacional española integrante del Club Stroke de Gijón, que llega avalada por un destacado palmarés internacional tras proclamarse subcampeona de Europa júnior y lograr la quinta posición en el Mundial júnior celebrado en Bulgaria. “Llevamos muy buen equipo a Manises, tenemos muchas expectativas puestas en esta fase”, confesó Olga López, presidenta del club del barrio.

“El objetivo principal de nuestro club para este año es mantenernos entre los veinticinco clubes de la Primera División. Estar entre los mejores clubes de España ya es un halago para nosotros, es un reto difícil, pero esperamos estar a la altura. Ojalá volver el sábado entre los doce primeros”, señaló Ana Corte, entrenadora y directiva del equipo técnico. “Contar con la presencia de Claudia Mariño nos acerca a nuestros objetivos”, concluyó.

En el club afrontan esta primera cita con ambición y esperan lograr buenos resultados que les permitan coger margen respecto a la zona de descenso en la clasificación. La Liga Iberdrola se disputa en varias fases a lo largo de la temporada y cada punto será importante para asegurar la permanencia en la máxima categoría. De cara a la segunda fase, el reglamento permitirá incorporar una gimnasta de nivel internacional, una baza que desde la entidad prefieren mantener por ahora como una “sorpresa”.