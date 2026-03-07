La Corredoria suma 57 plazas turísticas pese a la caída del sector en Oviedo.

Los pisos turísticos también empiezan a abrirse paso en La Corredoria. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a noviembre de 2025, en el barrio se contabilizan 15 viviendas turísticas que ofertan un total de 57 plazas para visitantes. Aunque la cifra está lejos de las zonas más céntricas de la ciudad, refleja cómo este modelo de alojamiento comienza a aparecer también en áreas eminentemente residenciales.

El barrio, caracterizado por su fuerte crecimiento urbanístico en las últimas décadas y por su elevada densidad de población, mantiene todavía un claro predominio del uso residencial. Sin embargo, la existencia de estas quince viviendas destinadas a estancias cortas muestra que el fenómeno turístico no se limita ya al casco histórico o al centro tradicional. La Corredoria, bien comunicada con el resto de la ciudad y cercana a equipamientos como el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), empieza a atraer también a visitantes que buscan alojamiento fuera de las zonas más concurridas.

Estos números también se explica por el desplazamiento de la demanda turística hacia barrios periféricos cuando la oferta del centro se satura, especialmente en periodos de gran afluencia. En esos momentos, muchos visitantes optan por alojarse en zonas residenciales con buenas comunicaciones, y La Corredoria comienza a posicionarse como una alternativa, recibiendo cada vez más viajeros que buscan disponibilidad y precios más accesibles fuera del casco histórico.

En el conjunto de la ciudad, la mayor concentración de pisos turísticos continúa localizándose en el centro y el Oviedo Antiguo. Los alrededores de la Catedral —con calles como San Vicente, Mon, Santa Ana, San Antonio, Canónica o San José— suman 38 viviendas, la misma cifra que el entorno de las calles Argüelles y Jovellanos. La zona del Fontán alcanza las 35, mientras que el área del Campo de los Patos hasta la calle Postigo registra 31. También destacan los alrededores del teatro Campoamor, con 23 alojamientos, así como las zonas próximas al centro comercial Salesas, la calle Lila, Foncalada o el área comprendida entre Gascona y la plaza de la Cruz Roja.

Un fenómeno venido a menos

A pesar de la fuerte presencia en estas zonas céntricas, el número total de viviendas turísticas en la capital asturiana ha comenzado a descender. Según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), Oviedo pasó de 968 pisos turísticos en mayo de 2025 a 788 en noviembre, lo que supone 180 viviendas menos y una reducción de 837 plazas en apenas seis meses. El porcentaje de hogares destinados a viajeros representa actualmente el 0,62% del parque total de viviendas de la ciudad.

La evolución refleja un cambio de tendencia tras el máximo alcanzado en agosto de 2024, cuando se contabilizaron 1.098 viviendas turísticas en Oviedo. Desde entonces, las cifras han ido descendiendo de forma progresiva. En el conjunto del Principado ocurre algo similar: Asturias cuenta con 6.043 pisos turísticos, lejos del récord de 8.751 registrado también en agosto de 2024.

En el contexto regional, Oviedo se mantiene como el tercer municipio asturiano con mayor número de viviendas turísticas, por detrás de Gijón, que suma 1.202, y de Llanes, uno de los destinos costeros más visitados, con 846. La evolución reciente apunta a que el endurecimiento de las normas y el mayor control administrativo están contribuyendo a frenar el crecimiento de este tipo de alojamientos en la capital asturiana.