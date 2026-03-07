La UD San Julián de los Prados se juega media permanencia en Matalablima

El primer equipo de la UD San Julián de los Prados se juega media temporada en Matalablima ante el Club Deportivo Frida. Las blanquinegras llegan al choque un punto por encima del descenso, que marca su rival. Una victoria daría tranquilidad al conjunto de La Corredoria, sin embargo, una derrota les metería en la zona crítica de la tabla. "El gran objetivo del club en estos momentos es salvar la categoría después del ascenso del año pasado. Sabíamos que iba a ser una temporada exigente", destacó el entrenador José Manuel Martínez. La pelota empezará a rodar el domingo a las 17.00 horas.

Hace cuatro meses, en el partido de ida disputado en el Díaz Vega, la UD San Julián de los Prados se llevó los tres puntos con un solitario gol de Rebeca después del descanso. El equipo confía en poder volver a ganar al Frida para sumar la segunda victoria de la temporada a domicilio. El conjunto blanquinegro viene de dos triunfos consecutivos, uno en liga y otro en la fase de grupos de la copa, y espera poder alargar esta racha que les llena de confianza.

José Manuel Martínez, entrenador del primer equipo y coordinador de la entidad, no podrá sentarse en el banquillo después de ser expulsado en el último partido de liga frente al Llanes, en el que sumaron una cómoda victoria que las sacó del descenso. El Frida anotó catorce goles menos y encajó veintitrés goles más que las chicas de La Corredoria; no obstante, solo les separa un punto en la clasificación general y el duelo parece que marcará el devenir de ambos conjuntos en la competición.