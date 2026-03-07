Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Los vecinos de La Corredoria solicitan reponer el parque biosaludable de la Cabornia al Ayuntamiento de Oviedo

Los residentes trasladaron al consistorio una petición para recuperar el mismo número de máquinas que formaban parte de la instalación original

La zona en la que estaba el parque biosaludable de La Corredoria completamente vacía.

La zona en la que estaba el parque biosaludable de La Corredoria completamente vacía. / Pelayo Méndez

Pelayo Méndez

La Corredoria

Los vecinos de La Corredoria vuelven a alzar la voz para reclamar la reposición del parque biosaludable situado a los pies de la pasarela que salva los carriles de la AS-II. Este espacio, que durante años fue un punto de encuentro para muchas personas mayores del barrio, permanece actualmente sin ninguno de los aparatos que permitían realizar ejercicios al aire libre. A través de la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, los residentes han solicitado formalmente al Ayuntamiento que reponga todas las máquinas que formaban parte de la instalación original.

El parque se instaló hace más de una década, poco después de la construcción de la pasarela, y en sus inicios contaba con siete máquinas destinadas a ejercitar diferentes partes del cuerpo. Con el paso del tiempo, sin embargo, el deterioro y la falta de mantenimiento fueron haciendo mella en las estructuras metálicas. Varias de ellas se oxidaron hasta quedar inutilizadas y el Ayuntamiento fue retirándolas progresivamente al considerar que suponían un riesgo para los usuarios.

Durante un tiempo solo permanecieron en pie dos aparatos, también muy deteriorados, que los vecinos seguían utilizando a pesar de su estado. Finalmente, hace meses el consistorio retiró también esas dos últimas máquinas, igualmente afectadas por el óxido y consideradas potencialmente peligrosas. Desde entonces, el espacio permanece vacío, lo que ha incrementado el malestar entre los usuarios habituales de estas instalaciones.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Los residentes del barrio insisten en que se trata de un servicio muy necesario, especialmente para la población de mayor edad, que encontraba en este pequeño gimnasio al aire libre una forma accesible de mantenerse activa. Recuerdan además que las alternativas cercanas son escasas y que equipamientos como el situado en Prado de la Vega presentan problemas similares de mantenimiento. Por ello, reclaman que se aproveche la retirada de los aparatos deteriorados para recuperar el parque biosaludable completo y devolver al barrio las siete máquinas con las que contó originalmente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  6. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
  7. Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros

La Confederación expedienta al Ayuntamiento de Piloña por una obra junto al río La Marea

La Confederación expedienta al Ayuntamiento de Piloña por una obra junto al río La Marea

Un año por menos de 50 euros, un mes por menos de 7 euros: consigue aquí tu suscripción a LA NUEVA ESPAÑA

Un año por menos de 50 euros, un mes por menos de 7 euros: consigue aquí tu suscripción a LA NUEVA ESPAÑA

Lidl detecta una necesidad en sus clientes y lanza un producto para mejorar los dolores de una afección que sufren muchas personas

Lidl detecta una necesidad en sus clientes y lanza un producto para mejorar los dolores de una afección que sufren muchas personas

Jara Pérez, experta en nutrición del CSIC: “Hay que romper la asociación de que lo casero siempre es bueno y lo industrial es malo. Lo casero no siempre es lo más saludable”

Jara Pérez, experta en nutrición del CSIC: “Hay que romper la asociación de que lo casero siempre es bueno y lo industrial es malo. Lo casero no siempre es lo más saludable”
Tracking Pixel Contents