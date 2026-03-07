Los vecinos de La Corredoria solicitan reponer el parque biosaludable de la Cabornia al Ayuntamiento de Oviedo
Los residentes trasladaron al consistorio una petición para recuperar el mismo número de máquinas que formaban parte de la instalación original
Los vecinos de La Corredoria vuelven a alzar la voz para reclamar la reposición del parque biosaludable situado a los pies de la pasarela que salva los carriles de la AS-II. Este espacio, que durante años fue un punto de encuentro para muchas personas mayores del barrio, permanece actualmente sin ninguno de los aparatos que permitían realizar ejercicios al aire libre. A través de la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, los residentes han solicitado formalmente al Ayuntamiento que reponga todas las máquinas que formaban parte de la instalación original.
El parque se instaló hace más de una década, poco después de la construcción de la pasarela, y en sus inicios contaba con siete máquinas destinadas a ejercitar diferentes partes del cuerpo. Con el paso del tiempo, sin embargo, el deterioro y la falta de mantenimiento fueron haciendo mella en las estructuras metálicas. Varias de ellas se oxidaron hasta quedar inutilizadas y el Ayuntamiento fue retirándolas progresivamente al considerar que suponían un riesgo para los usuarios.
Durante un tiempo solo permanecieron en pie dos aparatos, también muy deteriorados, que los vecinos seguían utilizando a pesar de su estado. Finalmente, hace meses el consistorio retiró también esas dos últimas máquinas, igualmente afectadas por el óxido y consideradas potencialmente peligrosas. Desde entonces, el espacio permanece vacío, lo que ha incrementado el malestar entre los usuarios habituales de estas instalaciones.
Los residentes del barrio insisten en que se trata de un servicio muy necesario, especialmente para la población de mayor edad, que encontraba en este pequeño gimnasio al aire libre una forma accesible de mantenerse activa. Recuerdan además que las alternativas cercanas son escasas y que equipamientos como el situado en Prado de la Vega presentan problemas similares de mantenimiento. Por ello, reclaman que se aproveche la retirada de los aparatos deteriorados para recuperar el parque biosaludable completo y devolver al barrio las siete máquinas con las que contó originalmente.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Derriban el piso superior de Casa Laureano, el famoso restaurante de Posada de Llanera que cerró hace años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros