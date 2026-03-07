Los vecinos de La Corredoria solicitan reponer el parque biosaludable de la Cabornia al Ayuntamiento de Oviedo

Los vecinos de La Corredoria vuelven a alzar la voz para reclamar la reposición del parque biosaludable situado a los pies de la pasarela que salva los carriles de la AS-II. Este espacio, que durante años fue un punto de encuentro para muchas personas mayores del barrio, permanece actualmente sin ninguno de los aparatos que permitían realizar ejercicios al aire libre. A través de la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, los residentes han solicitado formalmente al Ayuntamiento que reponga todas las máquinas que formaban parte de la instalación original.

El parque se instaló hace más de una década, poco después de la construcción de la pasarela, y en sus inicios contaba con siete máquinas destinadas a ejercitar diferentes partes del cuerpo. Con el paso del tiempo, sin embargo, el deterioro y la falta de mantenimiento fueron haciendo mella en las estructuras metálicas. Varias de ellas se oxidaron hasta quedar inutilizadas y el Ayuntamiento fue retirándolas progresivamente al considerar que suponían un riesgo para los usuarios.

Durante un tiempo solo permanecieron en pie dos aparatos, también muy deteriorados, que los vecinos seguían utilizando a pesar de su estado. Finalmente, hace meses el consistorio retiró también esas dos últimas máquinas, igualmente afectadas por el óxido y consideradas potencialmente peligrosas. Desde entonces, el espacio permanece vacío, lo que ha incrementado el malestar entre los usuarios habituales de estas instalaciones.

Los residentes del barrio insisten en que se trata de un servicio muy necesario, especialmente para la población de mayor edad, que encontraba en este pequeño gimnasio al aire libre una forma accesible de mantenerse activa. Recuerdan además que las alternativas cercanas son escasas y que equipamientos como el situado en Prado de la Vega presentan problemas similares de mantenimiento. Por ello, reclaman que se aproveche la retirada de los aparatos deteriorados para recuperar el parque biosaludable completo y devolver al barrio las siete máquinas con las que contó originalmente.