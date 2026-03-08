El Centro Alfalar impulsa un bingo educativo por el Día de la Mujer para los jóvenes de La Corredoria

Frida Kahlo, Jenni Hermoso, Lola Flores, Taylor Swift, Clara Campoamor... ¡Bingo! El Centro Alfalar de La Corredoria se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una actividad dirigida a los jóvenes del barrio. El pasado jueves, dentro del grupo de adolescencia organizaron un “bingo de la igualdad”, una iniciativa lúdica pensada para reflexionar sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Durante la actividad, los participantes fueron cantando conceptos relacionados con la igualdad y nombres de mujeres relevantes, en una dinámica que combinó juego y aprendizaje. La propuesta buscaba fomentar la reflexión entre los adolescentes de una forma participativa. En los paneles del juego aparecían mujeres de distintos ámbitos, desde futbolistas y científicas hasta artistas, con el objetivo de visibilizar referentes femeninos en diferentes campos.

Desde el centro señalan que la educación es una de las herramientas más eficaces para impulsar cambios sociales y promover valores de igualdad. Con este tipo de iniciativas, Alfalar continúa desarrollando actividades dirigidas a los jóvenes del barrio de La Corredoria con el objetivo de fomentar la convivencia y la conciencia social.