Maite Orozco, alcaldesa de barrio: "La Corredoria es uno de los barrios más bonitos de Oviedo"

Maite Orozco (Oviedo, 1956) lleva décadas ligada a las asociaciones vecinales y a finales de 2024 dio un paso al frente para asumir la alcaldía del barrio de La Corredoria. Lleva más de un año en el cargo y se dedica a atender las necesidades que le transmiten sus vecinos. Destaca positivamente la tranquilidad que se respira en el barrio, pero confiesa que todavía hace falta actualizar muchos servicios para satisfacer las necesidades del volumen de población que presenta el distrito más poblado de la capital del Principado.

-¿Qué es lo que más le gusta de La Corredoria como barrio? ¿Qué lo hace especial dentro de Oviedo?

-Me gusta que es un barrio muy amplio, donde todas las viviendas son exteriores y no hay patios de luces ni zonas cerradas. Para mí, hoy en día es uno de los barrios más bonitos de Oviedo. Tiene muchas explanadas, parques y zonas para pasear, y además contamos con comercios, farmacia y bastantes servicios, aunque todavía nos faltan algunas cosas.

-¿Cuáles considera que son actualmente los principales problemas del barrio?

-Uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo es el aparcamiento. Hay muchos habitantes y en muchas viviendas hay dos o tres coches, así que aparcar en La Corredoria se ha convertido en un problema importante. También está el tema del tráfico, sobre todo cuando hay gente que hace carreras o conduce de forma imprudente. Aun así, considero que, en general, es un barrio bastante tranquilo. Es un barrio joven, con muchos niños y, para mí, un barrio estupendo.

-¿Qué echan en falta los vecinos?

-Lo que más echamos en falta es, por un lado, más aparcamiento, como ya comenté antes, y por otro, más establecimientos y servicios. También necesitamos mejorar la frecuencia del autobús: ahora pasa cada media hora y sería mejor que pasara cada quince o diez minutos, como el C, porque hay mucha población. Tanto en La Corredoria como en Prado de la Vega somos muchos vecinos y el autobús, en la tercera parada, ya suele ir lleno. En Llaviada se llena a casi todas horas, así que se nota mucho que somos muchos habitantes y que este servicio se queda corto.

-¿Los servicios públicos del barrio están preparados para el aumento de población?

-Creo que los servicios se han quedado un poco atrás y, en cierto modo, obsoletos. Cuando se planificó el barrio, no se tuvo en cuenta la cantidad de población que iba a llegar. Por eso, tanto los colegios como el centro de salud y otros servicios se nos van quedando pequeños con el tiempo. Cada cierto periodo vuelven a quedarse cortos. Pienso que, cuando se construyó el barrio, lo primero que deberían haber hecho era prever cuántos habitantes iba a haber y planificar los servicios en función de esa población, pero no se hizo así.

-¿Necesita La Corredoria más actividad comercial y empresarial?

-Sí, creo que en el barrio necesitamos más tipos de establecimientos, actividades y servicios. Hay que tener en cuenta que vive mucha gente joven y hay muchos niños, así que hacen falta más cosas pensadas para ellos. Por ejemplo, echamos en falta bastantes tiendas: no tenemos una pescadería como tal y, en cuanto a tiendas de ropa, solo hay alguna en Cuatro Caños y otra por la zona de la estación. También harían falta servicios como tintorerías y otros comercios de ese estilo. El barrio es muy amplio y vive mucha gente, así que se necesitaría más variedad de negocios, porque muchas veces lo que se abre es repetitivo, más de lo mismo, y no se piensa en la diversidad de establecimientos que realmente hacen falta.

-¿Qué cosas han cambiado desde la llegada del mercadillo?

-La llegada del mercadillo cambió un poco el barrio porque ahora se ve mucha más gente y más movimiento. Los días que hace buen tiempo esto se llena y hay mucho tráfico de coches y de personas, pero creo que es algo muy positivo para todos: para los comercios, para los vecinos y para los establecimientos como sidrerías o bares, porque mueve mucha gente por el barrio. Viene gente de Oviedo, de Lugones y de muchos otros sitios, también porque tenemos la estación de tren y buenas conexiones. En ese sentido, el mercadillo está muy bien, aunque creo que haría falta más variedad de puestos. Por ejemplo, se echan en falta más puestos de verduras, frutas y comida, porque ahora hay mucha ropa y cosas repetidas, como ferretería o libros, y menos productos de alimentación.

-¿Cómo se está coordinando con el Ayuntamiento de Oviedo para atender las demandas vecinales?

-Como alcaldesa tengo más facilidad para hablar con el ayuntamiento. Las quejas que me transmiten los vecinos —normalmente cuando estoy en el cortijo los martes y los miércoles por la tarde— se las traslado al concejal correspondiente. Suelo comunicarme con ellos por teléfono o por WhatsApp y la comunicación funciona bastante bien. Además, los vecinos también saben que tienen una oficina en la calle Jesús donde pueden ir a poner sus quejas o avisar de cualquier problema en el barrio, ya sea algo que falta o algo que se ha estropeado, si no quieren acercarse hasta el cortijo. Yo, por mi parte, tengo vía directa para trasladar todo al ayuntamiento y no tengo ningún problema. En general, la relación con el ayuntamiento es muy buena; siempre la he tenido, independientemente de quién estuviera gobernando, y nunca he tenido problemas.

-¿Qué proyectos considera más importantes para el futuro de La Corredoria?

-Para el futuro de La Corredoria, lo más importante ahora mismo es mejorar algunos servicios básicos. Por ejemplo, la línea de autobuses, la apertura del vial y la creación de un centro social en la plaza de abastos, que es algo muy importante porque el barrio ha crecido mucho y se necesita. También haría falta mejorar la regulación del tráfico y aumentar las zonas de aparcamiento. Además, sería muy necesario construir un centro de día para las personas mayores, porque aunque hay muchos niños y gente joven, también hay bastante población mayor. En general, hay muchas cosas que se piden para el barrio y muchas mejoras que todavía hacen falta.

-¿Cómo imagina La Corredoria dentro de diez años?

-Dentro de diez años espero que el barrio esté mucho mejor y que se hayan conseguido muchas de las cosas que ahora estamos pidiendo. También será otra etapa, porque los niños que hoy viven aquí ya serán adultos. Me gustaría ver un barrio mejor que el actual, pero igual de tranquilo o incluso más. Aun así, ahora mismo considero que el barrio está relativamente bien.