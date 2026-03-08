Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Los operarios del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oviedo comenzaron la semana pasada las labores de limpieza y puesta a punto de varias zonas verdes del barrio de La Corredoria, una actuación que llega después de que numerosos vecinos llevasen días reclamando la intervención municipal a través de las redes sociales.

Los trabajos, centrados en la retirada de maleza acumulada, poda y acondicionamiento de distintos espacios ajardinados del barrio, comenzaron en el entorno de la plaza del Conceyín, uno de los puntos con más actividad durante el fin de semana por el mercadillo. Desde allí, las labores se irán extendiendo de forma progresiva a otras zonas verdes de La Corredoria y, debido a la extensión del barrio y al número de áreas a intervenir, se prevé que los trabajos se prolonguen durante varios días hasta quedar completamente finalizados.

Noticias relacionadas

En las zonas de prado, los operarios están utilizando cortacéspedes para rebajar el pasto y con diferentes enseres están arreglando el ramaje de los árboles. Se trata, además, de la primera intervención en las zonas verdes del año, la que habitualmente se lleva a cabo una vez pasada la época invernal, periodo en el que, por las condiciones meteorológicas y el crecimiento del pasto, suelen realizarse menos actuaciones de mantenimiento.