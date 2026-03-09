El Club Deportivo Rítmica La Corredoria termina la primera fase de la Liga Iberdrola dentro del top 10: "Estamos muy orgullosas de este equipo"

El Club Deportivo Rítmica La Corredoria sigue de dulce en el ámbito competitivo. El conjunto ovetense cerró la primera fase de la Liga Iberdrola, competición más importante de la gimnasia rítmica a nivel nacional, con un destacado octavo puesto en Primera División, categoría que reúne a los 25 mejores equipos de todo el país. "Nuestras gimnastas han brillado en el tapiz y han demostrado saber estar, con calma y muchísimo talento. Estamos muy orgullosas del trabajo de este equipo", explicó Olga López, presidenta del club.

El buen resultado del club ovetense se sustentó en el trabajo de todas sus gimnastas. Candela Turrado, la más joven de la competición, fue la encargada de abrir la participación del equipo con su ejercicio de manos libres. Claudia Mariño firmó una sólida actuación en pelota, que le permitió alcanzar un meritorio cuarto puesto, y completó su participación con el aro, aparato en el que terminó sexta. Por su parte, Itziar Ordóñez destacó especialmente en cuerda, modalidad en la que logró una medalla de plata, y cerró su concurso con el ejercicio de mazas, finalizando en sexta posición. El broche final lo puso Alba Rueda, que cerró la actuación del Club Deportivo Rítmica La Corredoria con su ejercicio de cinta.

Noticias relacionadas

Desde el club agradecen un año más poder contar con Claudia Mariño, cedida por el Club Stroke y componente del equipo nacional júnior, así como el apoyo de su entrenadora, Lorena Cortina, que les acompañó durante el fin de semana de competición en Valencia. "Esto es una inyección de energía para enfrentarnos a la segunda fase de la Liga con más ilusión si cabe. Vamos a continuar nuestro camino mirando alto hacia nuestros próximos objetivos", concluyó López.