Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Una victoria que vale media salvación y punto final a una racha de más de dos meses

Fin de semana de luces y sombras para los equipos del barrio. La Unión Deportiva Prados San Julián sacó, con nota, su partido ante el Frida, rival directo por la salvación, dejando una ventaja de cuatro puntos con los puestos de descenso y el Oviedo City sumó otra victoria para seguir acercándose, poco a poco, a los puestos de promoción a 2ª Asturfútbol. Sin embargo, la SDCR La Corredoria perdió por primera vez en 2026 en su visita al filial del Mosconia.

La Unión Deportiva Prados San Julián sumó tres puntos en Matalablima que le dan media salvación, objetivo prioritario de la institución desde principios de temporada. Sara Díaz encarriló el encuentro con un gol tempranero y Yaiza González anotó el segundo en el ecuador de la primera mitad. Rebeca remató la faena a falta de quince minutos para el final, dejando el 0-3 definitivo en el marcador. El conjunto dirigido por José Manuel Martínez, que no se pudo sentar en el banquillo por una sanción, gana varias posiciones y saca cuatro puntos al descenso a falta de tres jornadas para el final.

El City sigue remontando el vuelo de la temporada y ya está a siete puntos de La Manjoya, que marca los puestos de promoción. Los celestes recibieron al filial del Colloto en el Díaz Vega y se impusieron por 2-0 con goles de Angelo y Brayan, que salió del banquillo. El equipo dirigido por Guillermo Fernández encadena, por primera vez en la temporada, tres victorias seguidas y ya ve más cerca un play-off, que parecía imposible hace semanas.

La nota amarga, aunque seguramente esperada, la dejó la SDCR La Corredoria. El conjunto que porta el nombre del barrio no había perdido en todo el año, pero visitó la casa del líder de la categoría, que lleva 61 puntos de 63 posibles. Los de Toni Candano se adelantaron en el marcador, pero el filial del Mosconia remontó y el encuentro terminó 4-1. Pese a la derrota, siguen una semana más en puestos de promoción y mantienen una ventaja de siete puntos respecto al sexto clasificado.