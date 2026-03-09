Los vecinos de La Corredoria ven en el mercado de abastos una posible solución al problema del aparcamiento

Encontrar un hueco para aparcar en La Corredoria cada vez es más complicado. Los vecinos llevan meses quejándose de una situación que, aseguran, no deja de empeorar. El barrio ganó vehículos en los últimos años, sin embargo, el número de plazas de estacionamiento apenas ha variado. La consecuencia es que muchos conductores se ven obligados a dar varias vueltas por la zona y a encomendarse, en buena medida, a la suerte para encontrar un sitio libre, especialmente en las horas de mayor actividad.

Algunos ven un atajo en el edificio fallido del mercado de abastos del barrio. Bajo estas instalaciones existe un aparcamiento subterráneo que en su día se habilitó para facilitar la llegada de mercancías al mercado, un espacio que hoy permanece sin uso y prácticamente abandonado. De hecho, los vecinos aseguran que, ante la falta de plazas, hay conductores que llegan a dejar sus vehículos en la rampa de acceso a ese estacionamiento.

La situación ha generado debate en redes sociales, donde varios residentes han planteado la posibilidad de reutilizar ese espacio subterráneo para habilitar nuevas plazas de aparcamiento. Recuerdan que se trata de una infraestructura financiada con dinero público y que ahora permanece cerrada, por lo que consideran que podría convertirse en una solución para aliviar la presión sobre el estacionamiento en el barrio.

Al mismo tiempo, entre los vecinos existe un claro rechazo a otras medidas como la implantación de la zona azul. Muchos residentes consideran que este sistema no solucionaría la falta real de plazas y supondría un coste añadido para quienes viven en la zona, por lo que defienden que antes de adoptar ese tipo de medidas se estudien alternativas que permitan aumentar el número de espacios disponibles.