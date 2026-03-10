La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebró el 8M con una fiesta vecinal
La jornada comenzó a las 17.00 horas con una asamblea informativa y concluyó con las canciones de dúo Brass
La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebró ayer el Día Internacional de la Mujer con un encuentro festivo y reivindicativo en el centro social El Cortijo. El colectivo, que acostumbra a organizar actividades en las fechas más señaladas del calendario, volvió a reunir a numerosas vecinas y participantes en una cita pensada para compartir, reflexionar y celebrar el papel de las mujeres en la sociedad.
La jornada comenzó a las 17.00 horas con una asamblea informativa en la que la asociación puso en común algunos de los proyectos y propuestas que pretende desarrollar en los próximos meses. Durante el encuentro también se abordaron diferentes iniciativas y actividades destinadas a reforzar la participación de las mujeres del barrio y a seguir impulsando espacios de encuentro y colaboración entre las integrantes del colectivo.
Tras la reunión, la celebración continuó con un animado pincheo en el que las asistentes pudieron compartir la tarde en un ambiente distendido. La jornada concluyó con música y baile a cargo del dúo Brass, que puso ritmo al cierre de un acto que se prolongó hasta pasadas las ocho y media de la tarde y que volvió a servir como punto de encuentro para conmemorar el 8M en La Corredoria.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
- Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas