La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebró el 8M con una fiesta vecinal

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebró ayer el Día Internacional de la Mujer con un encuentro festivo y reivindicativo en el centro social El Cortijo. El colectivo, que acostumbra a organizar actividades en las fechas más señaladas del calendario, volvió a reunir a numerosas vecinas y participantes en una cita pensada para compartir, reflexionar y celebrar el papel de las mujeres en la sociedad.

La jornada comenzó a las 17.00 horas con una asamblea informativa en la que la asociación puso en común algunos de los proyectos y propuestas que pretende desarrollar en los próximos meses. Durante el encuentro también se abordaron diferentes iniciativas y actividades destinadas a reforzar la participación de las mujeres del barrio y a seguir impulsando espacios de encuentro y colaboración entre las integrantes del colectivo.

Noticias relacionadas

Tras la reunión, la celebración continuó con un animado pincheo en el que las asistentes pudieron compartir la tarde en un ambiente distendido. La jornada concluyó con música y baile a cargo del dúo Brass, que puso ritmo al cierre de un acto que se prolongó hasta pasadas las ocho y media de la tarde y que volvió a servir como punto de encuentro para conmemorar el 8M en La Corredoria.