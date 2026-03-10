Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Curso gratuito para aprender a manejar Excel en el telecentro de La Corredoria

Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción

Alumnos de ciberseguridad informática.

Alumnos de ciberseguridad informática. / Mara Villamuza

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Telecentro de La Corredoria mantiene abiertas las inscripciones para participar en un curso de hoja de cálculo Excel dentro del Proyecto de Competencias Digitales Transversales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para mejorar las habilidades tecnológicas de la ciudadanía. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su solicitud presencialmente en el propio centro donde se desarrollará la actividad.

El curso se impartirá del 16 al 20 de marzo, en modalidad mensual, y está orientado especialmente a quienes desean adquirir o reforzar conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales para tareas cotidianas. Durante las sesiones, los participantes aprenderán a utilizar Excel para crear y organizar hojas de cálculo, introducir y ordenar datos, aplicar formatos básicos y realizar operaciones sencillas que faciliten la gestión de información.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La iniciativa forma parte del programa municipal para reducir la brecha digital y acercar las herramientas tecnológicas a todos los vecinos. Con propuestas como esta, el Ayuntamiento busca facilitar competencias digitales útiles tanto en el ámbito personal como en el laboral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  6. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas
  7. Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro
  8. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha

Curso gratuito para aprender a manejar Excel en el telecentro de La Corredoria

Curso gratuito para aprender a manejar Excel en el telecentro de La Corredoria

El PSOE de Oviedo denuncia la «parálisis» en Urbanismo y exige cubrir la dirección general de inmediato

El PSOE de Oviedo denuncia la «parálisis» en Urbanismo y exige cubrir la dirección general de inmediato

Multado con 300 euros por el nuevo radar que pone 10.000 sanciones en 3 días y "cubre más distancia": la DGT instala nuevos aparatos de cara a Semana Santa

Multado con 300 euros por el nuevo radar que pone 10.000 sanciones en 3 días y "cubre más distancia": la DGT instala nuevos aparatos de cara a Semana Santa

Tesseo: los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Los accesos a Arcelor, bloqueados por la "masiva" huelga de la industria auxiliar

Los accesos a Arcelor, bloqueados por la "masiva" huelga de la industria auxiliar

Llanera mantendrá su Feria de San Isidro, que se celebrará los días 9 y 10 de mayo

Llanera mantendrá su Feria de San Isidro, que se celebrará los días 9 y 10 de mayo
Tracking Pixel Contents