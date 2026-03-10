Curso gratuito para aprender a manejar Excel en el telecentro de La Corredoria

El Telecentro de La Corredoria mantiene abiertas las inscripciones para participar en un curso de hoja de cálculo Excel dentro del Proyecto de Competencias Digitales Transversales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para mejorar las habilidades tecnológicas de la ciudadanía. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su solicitud presencialmente en el propio centro donde se desarrollará la actividad.

El curso se impartirá del 16 al 20 de marzo, en modalidad mensual, y está orientado especialmente a quienes desean adquirir o reforzar conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales para tareas cotidianas. Durante las sesiones, los participantes aprenderán a utilizar Excel para crear y organizar hojas de cálculo, introducir y ordenar datos, aplicar formatos básicos y realizar operaciones sencillas que faciliten la gestión de información.

La iniciativa forma parte del programa municipal para reducir la brecha digital y acercar las herramientas tecnológicas a todos los vecinos. Con propuestas como esta, el Ayuntamiento busca facilitar competencias digitales útiles tanto en el ámbito personal como en el laboral.