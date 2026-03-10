Las futuras estrellas del bádminton mundial se citan en La Corredoria

Las grandes promesas del bádminton internacional se darán cita en el Corredoria Arena del 13 al 15 de marzo. La tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, presentó este martes la Copa Iberdrola Spanish Junior Open Oviedo 2026 acompañada por Nicolás García, presidente del Club Bádminton Oviedo y vicepresidente de la Federación Asturiana de Bádminton. “Más de 250 jugadores de 26 países nos acompañarán este fin de semana, lo que evidencia lo internacional del evento y el gran nivel deportivo que hoy tiene el bádminton nacional y, en nuestro caso, el bádminton de nuestra ciudad”, celebró Méndez.

La edil destacó que la competición “sitúa a Oviedo en el mapa internacional del bádminton” y subrayó la consolidación de un torneo que ya se ha convertido en una referencia dentro del circuito junior. “En estos siete años es un placer acompañaros año tras año a este evento que se consolida ya como el open de referencia en el ámbito internacional”, afirmó Méndez, quien recordó que la cita contará con algunos de los mejores jugadores del ranking mundial en categorías inferiores.

La responsable municipal también puso el foco en la representación asturiana, con 18 jugadores en el cuadro principal. Según explicó, esta presencia es “fruto del trabajo que se viene realizando desde el Centro de Tecnificación y desde el Club Bádminton Oviedo”, y supone además una oportunidad para que el público asturiano pueda ver de cerca a futuras figuras del bádminton internacional.

Méndez aprovechó la presentación para agradecer la implicación de la Federación Española de Bádminton y de la Federación del Principado de Asturias y enmarcó el torneo dentro del año en que Oviedo ostenta la distinción de Ciudad Europea del Deporte 2026. “Es el resultado del trabajo continuado de clubes, familias, entidades deportivas y de la apuesta decidida del Ayuntamiento por el deporte”, señaló antes de invitar a los aficionados a acercarse al pabellón durante el fin de semana.

Por su parte, García recordó que el torneo suma ya once ediciones en Oviedo y quince en Asturias y destacó que la participación de 26 países confirma “el conocimiento y prestigio que tiene nuestra organización y nuestra ciudad en el circuito internacional”.