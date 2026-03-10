El IES La Corredoria impulsa la tutoría entre iguales para prevenir el acoso escolar

El Instituto de Educación Secundaria La Corredoria ha iniciado la implantación del Programa TEI (Tutoría Entre Iguales), una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación para mejorar la convivencia escolar y prevenir situaciones de acoso entre el alumnado. El proyecto se basa en una idea sencilla: que los propios estudiantes se ayuden entre sí para crear un entorno educativo más seguro, respetuoso y colaborativo.

El programa funciona a través de la llamada “tutorización emocional entre iguales”. En la práctica, estudiantes de 3º de Educación Secundaria actúan como tutores de compañeros de 1º, acompañándolos durante su adaptación al instituto y ayudándolos a afrontar posibles dificultades de convivencia. La iniciativa busca facilitar la integración del alumnado que se incorpora a la etapa, ofrecerles un referente cercano y detectar de forma temprana conflictos o situaciones de acoso.

El Programa TEI tiene además un carácter global, ya que implica a toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. Se trata de una estrategia preventiva diseñada para intervenir antes de que surjan problemas graves de convivencia, fomentando el diálogo y el apoyo entre compañeros. Entre sus metas figuran prevenir las consecuencias personales y educativas del acoso escolar, crear referentes positivos entre los estudiantes y equilibrar las relaciones de poder que pueden aparecer en el entorno escolar.

Con el objetivo de explicar el funcionamiento del programa y el papel de las familias, el instituto ha convocado una sesión informativa el próximo 11 de marzo. La reunión tendrá lugar en dos turnos: a las 16.00 horas para las familias de 1º de ESO y a las 17.00 horas para las familias de 3º de ESO. En este encuentro se detallará el desarrollo del programa, el procedimiento de intervención ante posibles conflictos y cómo pueden colaborar las familias para que esta iniciativa de convivencia tenga éxito en el centro.