La Corredoria pone el horno en marcha con una masterclass de bizcochos cítricos

El centro social El Cortijo, situado en el barrio de La Corredoria, acogerá el próximo jueves 12 de marzo a las 19.00 horas una masterclass gastronómica dedicada a la repostería de cítricos, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red municipal de Centros Sociales. La actividad será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo, ofreciendo a las personas asistentes la oportunidad de aprender a elaborar dos recetas dulces protagonizadas por la naranja y el limón.

La sesión estará centrada en la preparación de dos propuestas de repostería: un bizcocho algodón de naranja y un bizcocho italiano de limón. El primero destaca por su textura esponjosa y por el intenso aroma cítrico que aporta la naranja, mientras que el segundo se inspira en la tradición repostera italiana.

Durante la clase, las elaboraciones se explicarán de forma sencilla y adaptada al formato del curso, con el objetivo de que las personas participantes puedan comprender fácilmente cada paso del proceso y reproducir las recetas en casa. Asimismo, la actividad se ajustará al tiempo previsto de la sesión, permitiendo conocer los ingredientes, la preparación y algunos consejos prácticos para obtener un buen resultado en repostería.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Oviedo continúa impulsando actividades culturales y formativas en los centros sociales del municipio, fomentando la participación vecinal y el aprendizaje compartido a través de experiencias gastronómicas. La iniciativa forma parte de la programación habitual del centro social El Cortijo, que busca dinamizar la vida del barrio mediante talleres, encuentros y actividades abiertas a toda la ciudadanía.