El peligro "número uno" de La Corredoria: los vecinos exigen cambiar los pasos de peatones de Aguamiera

La preocupación por la seguridad vial en La Corredoria vuelve a reavivarse. Vecinos del barrio han reclamado de nuevo que se modifiquen los pasos de peatones situados en las salidas de la calle Aguamiera, especialmente los que se encuentran a la altura de las glorietas próximas a los edificios altos. La petición llega después de que, meses atrás, residentes de la zona ya alertaran de la peligrosidad de estos cruces y de la falta de visibilidad para los conductores.

El malestar se ha trasladado nuevamente a las redes sociales, donde varios vecinos han dirigido un mensaje a la alcaldesa de barrio, a los líderes vecinales y a los responsables municipales para que se adopten medidas "cuanto antes". En el escrito reclaman que los pasos de peatones se desplacen "los metros que haga falta" para evitar que continúen siendo, a su juicio, "el peligro número uno de La Corredoria en estos momentos".

Según denuncian, la proximidad de los pasos de cebra a las salidas de las glorietas obliga en muchos casos a los conductores a frenar de forma brusca al encontrarse con peatones que comienzan a cruzar cuando el vehículo apenas ha abandonado la rotonda. Esta situación, apuntan, genera momentos de tensión y riesgo tanto para quienes caminan como para quienes circulan por la zona, una problemática que aseguran haber puesto ya en conocimiento del Ayuntamiento de Oviedo en anteriores ocasiones.

Noticias relacionadas

Los vecinos temen que la situación termine derivando en un accidente si no se actúa con rapidez y piden al Consistorio que estudie soluciones como el desplazamiento de los pasos de peatones para mejorar la visibilidad y el margen de frenado. También recuerdan que en el pasado ya se plantearon otras alternativas, como elevar los cruces o instalar sistemas de iluminación que adviertan de la presencia de peatones, medidas que ya funcionan en otras ciudades.