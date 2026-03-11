Los vecinos de La Corredoria piden eliminar el estacionamiento de pago en el aparcamiento del polideportivo

Vecinos del barrio ovetense de La Corredoria han trasladado al Ayuntamiento de Oviedo su petición de que se elimine la regulación de estacionamiento —zona azul y zona verde— en el aparcamiento situado junto al polideportivo Corredoria Arena y el área municipal de autocaravanas. La demanda surge ante la creciente dificultad para encontrar sitio donde aparcar en las calles del entorno y la percepción de que este aparcamiento permanece infrautilizado durante buena parte de la semana.

Según explican varios residentes de la zona, el parking presenta una ocupación muy baja de lunes a viernes, con numerosas plazas vacías durante gran parte del día, mientras que en las calles cercanas cada vez resulta más complicado estacionar. Por este motivo, plantean que las plazas reguladas pasen a ser gratuitas, de forma que puedan servir de apoyo real para los vecinos que buscan aparcamiento en el barrio.

La asociación de vecinos de San Juan respalda también esta propuesta y considera que sería necesario ampliar la oferta de estacionamiento en la zona. En este sentido, apuntan tanto a la creación de nuevas plazas gratuitas como a la habilitación de espacios de rotación o plazas destinadas específicamente a residentes, con el objetivo de aliviar la presión que soporta el barrio, especialmente en las inmediaciones del polideportivo y de las nuevas promociones de viviendas.

Los vecinos sostienen que la regulación actual no está cumpliendo su objetivo de favorecer la rotación de vehículos. En Oviedo, el estacionamiento regulado funciona mediante zonas azul y verde con tarifas aproximadas de 0,90 euros por hora en la zona azul —con un máximo de dos horas— y de alrededor de 0,65 euros por hora en la zona verde, donde el límite de permanencia se sitúa en seis horas. Junto a este aparcamiento se encuentra además el área municipal de autocaravanas, equipada con servicios de agua y vaciado y con una estancia máxima permitida de 72 horas. Ante esta situación, los residentes piden al Ayuntamiento que estudie la supresión de la regulación de pago en ese espacio o, al menos, que revise su funcionamiento para adaptarlo a las necesidades reales del barrio.