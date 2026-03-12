Accidente a primera hora en La Corredoria: un motorista de 51 años trasladado al HUCA tras un choque con un coche
El incidente se produjo en el cruce de las calles Llaviada y Molín el Toro, en las proximidades de la salida hacia el centro comercial Parque Principado
Susto en La Corredoria a primera hora de la mañana. Un accidente de tráfico registrado en el cruce de las calles Llaviada y Molín el Toro, en las proximidades de la salida hacia el centro comercial Parque Principado, obligó a intervenir a los servicios de emergencia y provocó retenciones en uno de los puntos con más circulación del barrio. Un automóvil colisionó con una motocicleta cuando ambos vehículos atravesaban la intersección, lo que provocó que el motorista, un hombre de 51 años, saliera despedido tras el impacto.
El impacto provocó que el motorista saliera despedido varios metros tras la colisión, quedando tendido sobre la calzada hasta la llegada de los servicios de emergencia. El hombre fue atendido en el lugar por los sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con pronóstico reservado para una evaluación más completa de sus lesiones. Por su parte, el conductor del automóvil implicado en el accidente no sufrió daños personales.
El accidente provocó retenciones en la zona durante varios minutos, en un cruce que soporta un elevado volumen de tráfico especialmente a primera hora de la mañana. No es la primera vez que se registran incidentes en este punto de La Corredoria cuando aumenta la circulación de vehículos. Por ello, vecinos del barrio han reclamado en varias ocasiones la necesidad de instalar semáforos u otras medidas de regulación del tráfico que ayuden a mejorar la seguridad en esta intersección.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
- La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada