Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Accidente a primera hora en La Corredoria: un motorista de 51 años trasladado al HUCA tras un choque con un coche

El incidente se produjo en el cruce de las calles Llaviada y Molín el Toro, en las proximidades de la salida hacia el centro comercial Parque Principado

El lugar en el que se produjo el accidente.

El lugar en el que se produjo el accidente. / LNE

Pelayo Méndez

La Corredoria

Susto en La Corredoria a primera hora de la mañana. Un accidente de tráfico registrado en el cruce de las calles Llaviada y Molín el Toro, en las proximidades de la salida hacia el centro comercial Parque Principado, obligó a intervenir a los servicios de emergencia y provocó retenciones en uno de los puntos con más circulación del barrio. Un automóvil colisionó con una motocicleta cuando ambos vehículos atravesaban la intersección, lo que provocó que el motorista, un hombre de 51 años, saliera despedido tras el impacto.

El impacto provocó que el motorista saliera despedido varios metros tras la colisión, quedando tendido sobre la calzada hasta la llegada de los servicios de emergencia. El hombre fue atendido en el lugar por los sanitarios y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con pronóstico reservado para una evaluación más completa de sus lesiones. Por su parte, el conductor del automóvil implicado en el accidente no sufrió daños personales.

Noticias relacionadas

El accidente provocó retenciones en la zona durante varios minutos, en un cruce que soporta un elevado volumen de tráfico especialmente a primera hora de la mañana. No es la primera vez que se registran incidentes en este punto de La Corredoria cuando aumenta la circulación de vehículos. Por ello, vecinos del barrio han reclamado en varias ocasiones la necesidad de instalar semáforos u otras medidas de regulación del tráfico que ayuden a mejorar la seguridad en esta intersección.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  4. Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
  5. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  6. Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
  7. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
  8. La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada

La DGT aclara la duda: los coches con matrícula con "H" se libran de pasar la ITV de forma permanente

La DGT aclara la duda: los coches con matrícula con "H" se libran de pasar la ITV de forma permanente

La parroquia de Luanco prepara a un grupo para relevar al abanderado de La Venia en Semana Santa: "La idea es que vaya rotando, que nadie se perpetúe"

La parroquia de Luanco prepara a un grupo para relevar al abanderado de La Venia en Semana Santa: "La idea es que vaya rotando, que nadie se perpetúe"

Nuevo reto para la asturiana Ángela Santianes, elegida presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

Nuevo reto para la asturiana Ángela Santianes, elegida presidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

Cifuentes (PP) carga contra la "improvisación del Principado" por los retrasos que impiden activar una plaza en el Juzgado de la Mujer, en Gijón

Cifuentes (PP) carga contra la "improvisación del Principado" por los retrasos que impiden activar una plaza en el Juzgado de la Mujer, en Gijón

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca de terraza o jardín que se cuelga más barata del mercado: deja el suelo totalmente despejado

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca de terraza o jardín que se cuelga más barata del mercado: deja el suelo totalmente despejado

El PP carga contra otro retraso en la apertura de escuelinas en la red autonómica: "Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo"

El PP carga contra otro retraso en la apertura de escuelinas en la red autonómica: "Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los ayuntamientos que han hecho su trabajo"
Tracking Pixel Contents