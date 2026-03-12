La Corredoria pide que el campo de fútbol 7 de La Carisa lleve el nombre de María Luisa Urbaneja

Vecinos y clubes deportivos de La Corredoria han iniciado una petición para que el campo de fútbol 7 de La Carisa pase a llevar el nombre de María Luisa Urbaneja, histórica presidenta del Club San Juan de La Carisa de Oviedo y una de las figuras más vinculadas al impulso del deporte base en el barrio. La iniciativa pretende reconocer públicamente la trayectoria de Urbaneja y su dedicación durante años al fomento del fútbol entre niños y jóvenes, una labor que ha contribuido a consolidar al club como uno de los referentes del deporte formativo en la zona.

La propuesta cuenta con el respaldo de diversos colectivos vecinales y deportivos. Entre los impulsores se encuentran Pablo Cabañas, uno de los responsables de la iniciativa, la alcaldesa de barrio María Teresa Orozco y el propio Club San Juan de La Carisa, que destacan la implicación de Urbaneja en el desarrollo del deporte y en la dinamización de la vida social del barrio. Para los promotores, su trabajo al frente del club ha sido clave para consolidar un proyecto deportivo que ha formado a numerosas generaciones de jóvenes futbolistas.

A la petición también se han sumado varios clubes deportivos de La Corredoria, como el Corredoria FC y el Club Rítmica La Corredoria, que han querido mostrar su apoyo a la propuesta. Desde estas entidades subrayan “la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con el deporte y con el barrio” que ha demostrado Urbaneja a lo largo de los años. El respaldo se extiende igualmente a diferentes asociaciones vecinales, entre ellas la Asociación de Vecinos San Juan, colectivos de mujeres del barrio, la organización de la Cabalgata de La Corredoria y otros grupos vecinales de distintos puntos de Oviedo.

Los promotores consideran que dar el nombre de María Luisa Urbaneja al campo de fútbol 7 de La Carisa sería un reconocimiento merecido a una persona que ha dedicado gran parte de su vida al deporte base y al tejido social del barrio. En las próximas semanas está previsto trasladar formalmente la petición al Ayuntamiento de Oviedo para que estudie la posibilidad de oficializar el cambio de denominación de la instalación deportiva municipal. Los impulsores confían en que el amplio respaldo social y deportivo ayude a que la iniciativa prospere.