Un accidente reaviva una petición vecinal en La Corredoria: "No se sabe quién tiene preferencia"

El accidente de tráfico registrado ayer a primera hora de la mañana en el cruce de las calles Llaviada y Molín el Toro, en La Corredoria, avivó las quejas vecinales en torno a uno de los puntos que consideran más conflictivos para la circulación en el barrio. La colisión entre un coche y una motocicleta, que dejó herido a un motorista de 51 años trasladado al HUCA, volvió a poner sobre la mesa la reclamación de los residentes del distrito más poblado de Oviedo, que insisten desde hace años en la necesidad de instalar un semáforo que regule esta intersección.

El punto en el que se produjo el accidente, cerca de la salida hacia Parque Principado, lleva años generando incidentes, especialmente en las horas punta del día, cuando hay más tráfico. La gran mayoría de los conductores aseguran que es un cruce “muy confuso” en el que “no se sabe quién tiene preferencia” y señalan que, aun teniendo mucho cuidado, es fácil que con un pequeño error de cualquiera de las partes implicadas haya un choque. De hecho, hay algunos vecinos que reconocen abiertamente que, conscientes del riesgo, intentan evitar pasar por ahí en la medida de lo posible.

La solución que propone la gran mayoría es instalar varios semáforos que regulen el paso del tráfico por esta zona, aunque son plenamente conscientes de que esto provocará retenciones en las franjas horarias con más movimiento; dicen que “lo más importante es la seguridad”.

Algunos vecinos también han planteado la posibilidad de construir una rotonda para ordenar mejor la circulación, pero el espacio disponible en la zona hace que esta opción sea difícilmente viable. Además, varios residentes señalan que este no es el único punto conflictivo del barrio y que existen otros lugares donde también sería necesario estudiar medidas para mejorar la seguridad vial.