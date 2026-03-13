Un accidente reaviva una petición vecinal en La Corredoria: "No se sabe quién tiene preferencia"
La solución que propone la gran mayoría es instalar varios semáforos que regulen el paso del tráfico por esta zona
El accidente de tráfico registrado ayer a primera hora de la mañana en el cruce de las calles Llaviada y Molín el Toro, en La Corredoria, avivó las quejas vecinales en torno a uno de los puntos que consideran más conflictivos para la circulación en el barrio. La colisión entre un coche y una motocicleta, que dejó herido a un motorista de 51 años trasladado al HUCA, volvió a poner sobre la mesa la reclamación de los residentes del distrito más poblado de Oviedo, que insisten desde hace años en la necesidad de instalar un semáforo que regule esta intersección.
El punto en el que se produjo el accidente, cerca de la salida hacia Parque Principado, lleva años generando incidentes, especialmente en las horas punta del día, cuando hay más tráfico. La gran mayoría de los conductores aseguran que es un cruce “muy confuso” en el que “no se sabe quién tiene preferencia” y señalan que, aun teniendo mucho cuidado, es fácil que con un pequeño error de cualquiera de las partes implicadas haya un choque. De hecho, hay algunos vecinos que reconocen abiertamente que, conscientes del riesgo, intentan evitar pasar por ahí en la medida de lo posible.
La solución que propone la gran mayoría es instalar varios semáforos que regulen el paso del tráfico por esta zona, aunque son plenamente conscientes de que esto provocará retenciones en las franjas horarias con más movimiento; dicen que “lo más importante es la seguridad”.
Algunos vecinos también han planteado la posibilidad de construir una rotonda para ordenar mejor la circulación, pero el espacio disponible en la zona hace que esta opción sea difícilmente viable. Además, varios residentes señalan que este no es el único punto conflictivo del barrio y que existen otros lugares donde también sería necesario estudiar medidas para mejorar la seguridad vial.
- Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar
- La Seguridad Social confirma que ya se puede acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión: los trabajadores que se libran de los coeficientes reductores