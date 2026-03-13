Controlado un escape de gas en La Corredoria tras una fuga en la acometida principal
Durante la intervención de los servicios de emergencias no se registraron daños materiales ni personas heridas
Un escape de gas registrado este mediodía en el barrio ovetense de La Corredoria generó momentos de alarma entre vecinos de la zona, tras detectarse una fuga en una tubería de la acometida principal. La presencia de olor a gas llevó a activar un dispositivo de emergencia en el lugar para comprobar el origen del incidente.
Hasta el punto se desplazaron patrullas de la Policía y efectivos de Bomberos, que acordonaron la zona mientras se realizaban las comprobaciones necesarias. Según indicaron fuentes de la intervención, no se registraron daños materiales ni personas heridas, y la situación pudo ser localizada con rapidez.
La fuga está controlada y localizada, tratándose de un escape considerado “positivo”, es decir, detectado y contenido sin consecuencias. En el lugar trabaja la empresa responsable del suministro para reparar la tubería afectada y subsanar la incidencia, mientras los servicios de emergencia continúan supervisando la zona para garantizar la seguridad.
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