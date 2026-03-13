Investigan el incendio que calcinó un Audi R8 en La Corredoria durante la madrugada

Susto en plena madrugada en La Corredoria. Un Audi R8 quedó completamente calcinado tras declararse un incendio en la calle Emilio Llaneza, lo que obligó a la intervención de los bomberos. El fuego arrasó el vehículo de alta gama y también provocó daños en la parte delantera de otro coche que se encontraba estacionado a aproximadamente metro y medio de distancia. Se trata de un superdeportivo de altas prestaciones, un modelo poco habitual en la vía pública.

El aviso llegó a través del 112 y a las 2.20 horas se produjo la salida de los efectivos de bomberos hacia el lugar. A su llegada, los profesionales se encontraron el turismo ardiendo por completo. Los bomberos procedieron a extinguir las llamas utilizando agua y posteriormente espuma, cubriendo el vehículo en su totalidad para asegurar la completa sofocación del incendio y evitar que las llamas se reavivaran.

El vehículo quedó prácticamente reducido a un esqueleto metálico. Tras apagar el fuego, los efectivos comprobaron con cámaras térmicas que la temperatura de los vehículos se encontraba ya en valores normalizados, tanto en el coche completamente calcinado como en el que había resultado afectado por la proximidad de las llamas. Una vez verificada la seguridad de la zona, los bomberos recogieron el material y dieron por finalizada la intervención.

Las pesquisas sobre lo ocurrido han quedado en manos de la Policía Nacional, que se encarga ahora de investigar el origen del incendio para determinar si el fuego pudo ser intencionado o si se debió a algún fallo del propio vehículo. Mientras tanto, el coche permanece totalmente calcinado en la zona donde se produjo el suceso.