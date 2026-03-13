Luis Álvarez, fundador y presidente del Oviedo City: "Nuestro objetivo es llegar a Tercera División"
"Queríamos jugar en el Díaz Vega y afortunadamente nos tocó", confesó
"Si algún día el Manchester City cree que estamos copiando su imagen, que nos lo diga y así nos hacen publicidad gratis", explica
Luis Álvarez (Oviedo, 1969) es el presidente y fundador del Oviedo City, club que puso en marcha en 2020 con la idea de crear un espacio donde jugadores de distintas procedencias pudieran entrenar, competir y encontrar oportunidades en el fútbol. Abogado de profesión y también representante de futbolistas, compagina su actividad laboral con la dirección de este proyecto deportivo que sigue impulsando en La Corredoria, donde el equipo ha ido creciendo en los últimos años tanto en lo competitivo como en su apuesta por atraer talento internacional.
-¿Cómo nació el Oviedo City?
-El proyecto nació cuando trabajábamos representando jugadores y veíamos que muchos tenían dificultades para hacer pruebas en equipos porque interrumpían los entrenamientos. Por eso decidimos crear nuestro propio equipo, aunque fuera en categoría regional, para que los futbolistas que llegaban pudieran entrenar mientras encontraban un club acorde a su nivel. Con el tiempo el proyecto fue creciendo, empezamos a traer cada vez más jugadores y muchos se han ido colocando en equipos de mayor categoría. Además, recientemente hemos puesto en marcha una academia que ofrece entrenamiento profesional y alojamiento para jugadores que quieren formarse y buscar oportunidades en el fútbol asturiano.
-¿Por qué en La Corredoria?
-Elegimos La Corredoria porque, cuando creas un club nuevo, solicitas al ayuntamiento un campo donde poder entrenar y jugar y te ofrecen varias opciones. En nuestro caso pedimos varios campos por orden de preferencia y pusimos el Díaz-Vega como primera opción porque ya lo conocía y me parecía el mejor, por sus instalaciones y porque es un campo grande. Afortunadamente, nos lo concedieron y estamos muy contentos allí; además, también tenemos nuestro propio local en el barrio, así que la verdad es que estamos muy a gusto en La Corredoria.
-¿Y la inspiración en el Manchester City?
-Es una pregunta que nos hace mucha gente. Cuando creamos el club no teníamos claro qué escudo poner, pero queríamos que el nombre vinculase a Oviedo y que al mismo tiempo tuviera un aire internacional. De ahí surgió “Oviedo City”. Además, como ya existía el Manchester City y a uno de los socios le gustaba mucho, decidimos inspirarnos en su escudo: mantuvimos un diseño parecido, pero cambiamos algunos elementos, como el barco, que sustituimos por la catedral de Oviedo. Siempre decimos en tono de broma que, si algún día el Manchester City cree que estamos copiando su imagen, que nos lo diga; así nos harían publicidad gratis. De momento, como somos un club humilde, no ha habido ningún problema.
-Se les conoce por tener jugadores de diferentes nacionalidades, ¿es una traba a la hora de hacer las fichas?
-Tener jugadores extracomunitarios hace que los trámites sean algo más complejos, sobre todo por la documentación necesaria para poder tramitar la ficha. En categorías superiores, como Tercera División en adelante, si un jugador no tiene residencia legal ni siquiera puede ser inscrito. En cambio, en categorías regionales la federación asturiana sí permite tramitar la ficha, aunque requiere algunos procedimientos administrativos adicionales. En nuestro caso los gestionamos sin problema. Además, al principio del proyecto era difícil captar jugadores locales porque ya estaban vinculados a otros equipos, así que muchos de los primeros futbolistas que llegaron eran de fuera. Con el tiempo se han ido incorporando más jugadores de aquí, aunque seguimos teniendo una plantilla muy diversa: desde 2020 han pasado por el club futbolistas de unas 20 nacionalidades.
-¿Cómo valoran la evolución competitiva del club?
-La evolución del club ha sido progresiva. El primer año fue prácticamente de transición, con un equipo formado en gran parte por juveniles que venían del Masaveu junto al entrenador que los dirigía allí, y aunque terminamos penúltimos, el objetivo era empezar a competir y poner en marcha el proyecto. A partir de entonces el equipo ha ido mejorando cada temporada; de hecho, el año pasado nos quedamos a un golaveraje de entrar en el play-off y este año el equipo está remontando. Evidentemente, queremos competir y aspiramos a ascender, pero también entendemos que nuestro proyecto tiene otra particularidad: muchos jugadores vienen durante uno o dos meses y luego se marchan a equipos de mayor nivel, por lo que el objetivo no es únicamente el resultado deportivo, sino también ayudarles a dar ese salto.
-¿Se plantean incorporar categorías inferiores?
-Es algo que tenemos en mente para el futuro. Nos gustaría crear un equipo juvenil y también un femenino, aunque todavía estamos valorando cuál es la mejor forma de hacerlo. Estamos dudando entre crear directamente esas categorías o llegar a un acuerdo de filiación con algún club que no tenga equipo sénior. En cualquier caso, es un proyecto que queremos desarrollar más adelante.
-¿Qué tal la presente temporada?
-La verdad es que este año tenemos una plantilla con nivel para estar en el play-off, no me voy a esconder. El problema es que hemos cometido muchos errores y hemos perdido puntos contra equipos de la parte baja de la tabla con los que, en teoría, no contábamos. Empatamos partidos como los del Grisu, el Rosal o el Colloto y esos puntos, si los hubiéramos sumado, ahora mismo nos tendrían metidos en el play-off. Aun así, el equipo ha demostrado que puede competir con cualquiera: hemos ganado a rivales de arriba y en otros partidos se nos escaparon puntos en los últimos minutos. Ahora estamos remontando y veremos hasta dónde podemos llegar.
-El domingo derbi...
-La Corredoria llega en un buen momento y tiene una plantilla muy competitiva, así que esperamos un partido complicado. Además, conocemos bien a algunos de sus jugadores, porque varios estuvieron con nosotros el año pasado. Al final en el fútbol amateur pasan estas cosas: hay jugadores que cambian de equipo buscando otras oportunidades y nosotros siempre lo entendemos. Aun así, entre los dos equipos hay buen ambiente porque muchos se conocen y se llevan bien, así que hay esa pequeña rivalidad, pero siempre sana. Eso sí, nuestros jugadores tienen muchas ganas de ganar, sobre todo después de que nos vencieran en la primera vuelta, así que el equipo está muy motivado para intentar devolverles el resultado.
-¿Hacia dónde se dirige el club?
-Nuestro objetivo desde el principio es seguir creciendo y, a largo plazo, poder llegar a Tercera División, es decir, a una categoría nacional. Siempre ha sido la meta del club. Es verdad que al principio contábamos con el apoyo de unos patrocinadores de Estados Unidos que finalmente no pudieron implicarse, así que ahora funcionamos con el respaldo de patrocinadores locales, como cualquier otro equipo. Eso hace que el presupuesto sea más limitado, algo importante cuando quieres ir subiendo de categoría, porque cada paso exige más recursos. Por eso también pusimos en marcha la academia: además de ayudar a promocionar jugadores, también es una forma de generar ingresos que permitan seguir impulsando el proyecto.
