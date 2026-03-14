La Corredoria acoge el arranque del programa "Oviedo Intercultural"

La Corredoria será uno de los principales escenarios del programa “Oviedo Intercultural”, impulsado por la asociación Cultura Mater para promover el encuentro entre culturas en distintos barrios de la ciudad. El centro social El Cortijo acogerá esta tarde dos de las actividades centrales de la programación: un taller de danza infantil a las 17.00 horas, dirigido a los más pequeños, y un taller de gastronomía a las 18.00 horas dedicado a la elaboración del “gogosi”, un postre típico rumano.

La iniciativa busca fomentar la convivencia, el respeto y la participación vecinal a través de la cultura, acercando a los barrios tradiciones y costumbres de diferentes países. Desde la organización subrayan que la elección de espacios como el centro social de La Corredoria responde a la intención de llevar actividades interculturales a los barrios y facilitar la participación de las familias y del tejido asociativo local.

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El programa continuará en otros puntos de Oviedo con nuevas propuestas. El centro social de Villa Magdalena acogerá mañana una charla sobre los huevos pintados rumanos y su proceso de creación, acompañada de degustación de productos típicos, además de una exposición de huevos decorados y trajes populares que podrá visitarse durante varios días. La programación se cerrará con un baile en la calle en la plaza de la Constitución, pensado como un encuentro festivo abierto a toda la ciudadanía.