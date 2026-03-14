Los datos de los primeros cuarenta días la Policía de Barrio de La Corredoria: ochenta denuncias y cuatro detenciones

La Policía de Barrio de La Corredoria cumple cuarenta días en funcionamiento. La iniciativa fue uno de los principales reclamos de los vecinos del barrio más poblado de Oviedo durante meses y, desde su puesta en marcha, las patrullas ya han protagonizado intervenciones destacadas, como salvar la vida de una mujer que se había atragantado en un bar. En este tiempo han tramitado 80 denuncias, se han llevado a cabo cuatro detenciones y han atendido más de 150 peticiones de la vecindad. Además, su presencia continuada en la zona ha contribuido a reducir diversos problemas que antes se registraban en el barrio.

La valoración es “muy positiva”, según destacó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, quien subrayó que, pese a algunas quejas manifestadas en redes sociales, esa percepción también es compartida por los vecinos de La Corredoria. “Queremos estar en disposición, a corto o medio plazo, de aumentar los efectivos policiales para poder prestar este servicio a otros barrios de la ciudad”, señaló.

Uno de los ámbitos donde más se ha notado la presencia de la Policía de Barrio es en los entornos educativos. Los agentes han establecido presencia fija en los horarios de entrada y salida de los centros escolares para mejorar la seguridad y ordenar el tráfico, lo que ha permitido eliminar en gran medida los estacionamientos en doble fila y garantizar rutas más seguras para los estudiantes. En total se realizaron 84 servicios de vigilancia en colegios, además de 42 identificaciones preventivas en entornos juveniles y 15 actuaciones de auxilio informativo a familias.

También se ha intensificado el control sobre actos vandálicos y problemas de convivencia en espacios públicos. La patrulla a pie por zonas peatonales y parques ha contribuido a reducir quejas por ruidos y daños en el mobiliario urbano. En este periodo se tramitaron ocho denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y se realizaron dos identificaciones relacionadas con pintadas o desperfectos. Además, los agentes intervinieron en quince conflictos vecinales, que se resolvieron mediante mediación administrativa.

Denuncias en materia de Seguridad Vial

En materia de tráfico, la actuación policial se ha centrado especialmente en el respeto a los pasos de peatones y en el control de las zonas de carga y descarga. En total se registraron 36 denuncias por estacionamientos indebidos en pasos de cebra o aceras, 14 por el uso del teléfono móvil al volante y 22 por infracciones de velocidad. Los agentes también prestaron auxilio en nueve accidentes de tráfico en los que no hubo heridos.

La Policía de Barrio también ha reforzado la relación con el sector hostelero, priorizando la mediación antes que la sanción para compatibilizar la actividad económica con el descanso de los vecinos. En este tiempo se realizaron inspecciones en cuatro establecimientos para comprobar licencias y aforos, se corrigieron tres ocupaciones irregulares de terrazas y se atendieron dos intervenciones nocturnas relacionadas con el ruido.

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Por último, la presencia constante en los ejes comerciales del barrio ha permitido reforzar el contacto directo con comerciantes y vecinos. Los agentes realizaron 58 visitas a negocios de proximidad y mantuvieron entrevistas con sus responsables para conocer sus necesidades. Además, estas patrullas contribuyeron a la detención de cuatro personas por distintos delitos, atendieron 112 consultas ciudadanas sobre trámites y ordenanzas municipales y localizaron seis vehículos abandonados para su retirada.