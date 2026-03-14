Derbi en La Corredoria: golpe sobre la mesa o tranquilidad en las alturas

Cada vez queda menos para el segundo derbi de la temporada entre La Corredoria y el Oviedo City, que se disputará este domingo a las 16.00 horas. El encuentro se jugará en Matalablima, ya que el Díaz Vega continúa en obras, y estará dirigido por el colegiado Mario Prieto Marcos. Un nuevo capítulo del derbi del barrio que promete ambiente y mucha intensidad. Una victoria del conjunto celeste le acercaría al play-off, mientras que los de Toni Candano buscan retomar la senda de la victoria después de caer ante el Mosconia B.

En el primer derbi de la temporada, la Sociedad Deportiva La Corredoria se impuso por 0-2 al Oviedo City tras adelantarse en la primera parte con los goles de Héctor Manuel Lafuente y Jonas Alonso. El conjunto celeste mejoró tras el descanso y dispuso de sus mejores ocasiones, pero los de Toni Candano supieron mantener la ventaja en un partido que también dejó varias acciones polémicas. "Hay ganas de revancha", aseguró Luis Álvarez, presidente del City.

El Oviedo City llega al derbi en su mejor momento de la temporada. El equipo dirigido por Guillermo Fernández ha encadenado tres victorias consecutivas por primera vez este curso, lo que le ha permitido recortar distancias con la zona de promoción, ahora a siete puntos de La Manjoya, que marca el corte del play-off. Hace apenas unas semanas parecía una meta muy lejana, pero la buena racha ha devuelto la ilusión a un equipo que quiere seguir mirando hacia arriba.

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Por su parte, la SDCR La Corredoria continúa una jornada más en puestos de promoción, consolidada entre los equipos de arriba. Los de Toni Candano mantienen siete puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, lo que les permite afrontar el derbi con margen, aunque con la intención de volver a sumar de tres y reforzar su posición en la pelea por el play-off. El choque ante el City se presenta así como una prueba exigente para medir el momento de ambos conjuntos.