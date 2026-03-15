La Corredoria acoge nuevos cursos gratuitos para desempleados en el Centro de Formación Ocupacional

El Centro de Formación Ocupacional de Oviedo, ubicado en el barrio de La Corredoria, ha abierto el plazo de inscripción para una nueva oferta formativa gratuita dirigida a personas desempleadas dentro del proyecto Oviedo Notum, una iniciativa municipal orientada a mejorar la inserción laboral en sectores con alta demanda de empleo. El programa, promovido por el Ayuntamiento de Oviedo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, busca facilitar el acceso al mercado de trabajo mediante itinerarios formativos prácticos y adaptados a las necesidades actuales de las empresas.

La convocatoria incluye formación en Actividades Auxiliares de Almacén, Actividades Auxiliares de Comercio y Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, tres ámbitos con oportunidades inmediatas de empleo. Los cursos combinan formación teórica con prácticas en empresas, lo que permite a los participantes adquirir experiencia real en el sector. Además, el programa no exige requisitos previos de formación y contempla la posibilidad de becas de asistencia, con el objetivo de facilitar la participación de personas desempleadas que buscan mejorar sus opciones laborales.

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Desde el Centro de Formación Ocupacional, situado en La Corredoria, se subraya que esta iniciativa pretende acercar oportunidades de empleo a los vecinos del barrio y del conjunto de la ciudad mediante una formación accesible y orientada directamente al mercado laboral. Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden solicitar información o formalizar su inscripción a través del correo efesonotum@oviedo.es, del teléfono 984 08 37 80 o mediante el formulario habilitado en línea. El Ayuntamiento anima a los desempleados a aprovechar esta oportunidad para mejorar su cualificación y facilitar su acceso a un puesto de trabajo.