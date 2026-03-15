Ajedrez en los recreos: el IES de La Corredoria imparte clases a sus alumnos para favorecer su concentración y pensamiento estratégico

El IES de La Corredoria cuenta este curso con clases de ajedrez durante los recreos, una actividad dirigida al alumnado que se celebra los lunes, miércoles y viernes en el taller de tecnología. La iniciativa se desarrolla con la colaboración del AMPA del centro, que participa en la organización de esta propuesta dentro de la vida escolar.

Las sesiones están impartidas por un profesor del Club de Ajedrez Naranco, que guía a los estudiantes interesados en aprender o mejorar en este juego. Según explican desde el centro, la actividad busca ofrecer una alternativa durante el recreo y, al mismo tiempo, favorecer habilidades como la concentración y el pensamiento estratégico.

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Desde el instituto han querido agradecer la implicación de las entidades participantes. En un comunicado, señalan que “gracias a su apoyo, los estudiantes pueden disfrutar de esta actividad los lunes, miércoles y viernes durante el horario de recreo” y subrayan que la colaboración permite que “el ajedrez forme parte activa de la vida escolar” del IES de La Corredoria.