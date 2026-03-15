Robótica, videojuegos e IA: así serán los talleres tecnológicos que llegan a La Corredoria en Semana Santa
Las plazas son limitadas y se organizan en tres jornadas en horario de 9.00 a 14.00 horas
Los talleres tecnológicos regresan a La Corredoria durante las vacaciones de Semana Santa con una propuesta formativa pensada para acercar la innovación a los más jóvenes. La escuela Teknoteka, situada en Fuente Braña 7, organiza tres jornadas —30 y 31 de marzo y 1 de abril— en horario de 9.00 a 14.00 horas, en las que los participantes podrán adentrarse en diferentes disciplinas tecnológicas a través de actividades prácticas y adaptadas a su edad.
El programa incluye contenidos como programación de videojuegos y Minecraft educativo, dos herramientas que permiten desarrollar el pensamiento lógico y la creatividad mediante el juego. A ello se suman talleres de robótica educativa y electrónica, donde los alumnos aprenderán los fundamentos del funcionamiento de robots y circuitos mientras construyen y experimentan con sus propios proyectos.
La oferta se completa con una introducción al diseño e impresión 3D y a la inteligencia artificial, ámbitos cada vez más presentes en el entorno educativo y profesional. Las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas para estas jornadas que buscan despertar vocaciones tecnológicas y acercar a los jóvenes de La Corredoria al mundo de la innovación digital.
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