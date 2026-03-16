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Fin a las obras en el Díaz Vega de La Corredoria: "Se aprecia un cambio brutal"

Los equipos del barrio podrán retomar los entrenamientos a lo largo de la semana y disputar sus encuentros del próximo fin de semana con normalidad

El Díaz Vega durante la prueba de iluminación del viernes.

El Díaz Vega durante la prueba de iluminación del viernes. / SDCR La Corredoria

Pelayo Méndez

La Corredoria

Las obras de renovación de la iluminación del campo de fútbol Manuel Díaz Vega, en La Corredoria, encaran ya su recta final y permitirán que los equipos del barrio regresen esta misma semana a su instalación habitual. Tras varias semanas de trabajos, la actuación está prácticamente concluida y solo quedan pendientes unos últimos retoques que se acometerán este lunes, con lo que el recinto quedará plenamente operativo para la actividad deportiva. "Quedó de maravilla, se aprecia un cambio brutal", aseguró Alfonso Alonso, presidente de la SDCR La Corredoria.

De este modo, los clubes que utilizan el campo podrán retomar los entrenamientos a lo largo de la semana y disputar sus encuentros del próximo fin de semana con normalidad en el Díaz Vega, recuperando así la rutina habitual de la competición. Durante los últimos días, y debido a la ejecución de las obras, los equipos se vieron obligados a trasladar sus partidos a otros campos del municipio, facilitados por el Ayuntamiento como alternativa temporal.

El proyecto ha supuesto una profunda modernización del sistema de iluminación de la instalación deportiva. La actuación ha incluido la sustitución de los antiguos proyectores, así como la instalación de nuevas torres de iluminación de 20 metros de altura, en lugar de las anteriores de 15, con el objetivo de mejorar la distribución de la luz sobre el terreno de juego y evitar deslumbramientos.

El nuevo sistema cuenta con 24 proyectores LED de alta potencia, regulados mediante tecnología DALI 2, que permite ajustar la intensidad lumínica según las necesidades de uso. Esta solución técnica mejora notablemente tanto la eficiencia energética como las prestaciones de la instalación, especialmente durante los meses de invierno, cuando la falta de luz natural y la potencia limitada de los focos anteriores dificultaban el desarrollo de entrenamientos y partidos.

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Como parte del proceso de puesta en marcha, los técnicos realizaron el pasado viernes una prueba de encendido del nuevo sistema, comprobando el correcto funcionamiento de la instalación. La actuación forma parte de la estrategia municipal de modernización de las instalaciones deportivas de Oviedo, con la que se busca mejorar las condiciones de uso de los equipamientos deportivos de los barrios.

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