Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Permanencia asegurada y derbi disputado en Matalablima

La SDCR La Corredoria volvió a imponerse al Oviedo City (3-1) en un fin de semana atípico para los clubes del barrio. Todos los conjuntos, categorías inferiores incluidas, tuvieron que jugar lejos del Díaz Vega debido a las reformas en la iluminación del campo que se están llevando a cabo. Por su parte, la Unión Deportiva Prados San Julián venció por la mínima al filial del Real Avilés Industrial en La Toba y aseguró su continuidad una temporada más en la máxima categoría del fútbol asturiano femenino.

El segundo derbi de la temporada se disputó en Matalablima, con una buena afluencia de público pese al cambio de campo. En esta ocasión, La Corredoria actuaba como local, mientras que el Oviedo City jugaba a domicilio.

Los de Toni Candano entraron mejor al encuentro que los celestes y, a los diez minutos, Alexander Díaz, el mejor jugador del partido, abrió el marcador con el 1-0. Doce minutos después, desde el punto de penalti, el propio Alexander firmó el 2-0. Pese a los dos golpes recibidos en menos de quince minutos, el City reaccionó y logró recortar distancias en el ecuador de la primera mitad. Jaime Ramos introdujo el balón en su propia portería, dando esperanzas al conjunto celeste. Con el 2-1 se llegó al descanso.

Nada más salir de los vestuarios, Alexander Díaz volvió a marcar, firmando su hat-trick y poniendo tierra de por medio en el marcador. El resultado ya no se movió, pese a las oportunidades de ambos equipos, y los tres puntos se quedaron en manos de la SDCR La Corredoria.

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Objetivo conseguido

La Unión Deportiva Prados San Julián continuará una temporada más en Tercera Federación. El conjunto blanquinegro se impuso 0-1 al filial del Real Avilés Industrial gracias a un gol de Ariana Alonso en el minuto 75, asegurando así la permanencia a falta de dos jornadas para el final. Las jugadoras dirigidas por José Manuel Martínez cumplen así el objetivo principal de la temporada y, pese a ser un equipo recién ascendido, han logrado la salvación con cierta holgura.